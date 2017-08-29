Екатеринбуржец спрятал свой Porsche в лесу, чтобы не отдавать его приставам

Мужчина задолжал 1,5 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Житель Екатеринбурга, задолжавший 1,5 миллиона рублей физлицу, спрятал свой Porsche в лесу, чтобы не отдавать его приставам.

На счета должника и на его дорогую иномарку наложили арест, однако мужчина, не желая отдавать автомобиль, заявил, что Porsche угнали. Было возбуждено уголовное дело, но позже выяснилось, что никто машину не угонял: ее обнаружил сторож детского лагеря под Каменском-Уральским.

Он сообщил в полицию о машине, обтянутой брезентом и стоящей в лесу. Полицейские установили, что Porsche принадлежит тому самому должнику.

– Машину доставили в отдел полиции № 1 Екатеринбурга. Ключи со слов должника были утеряны до угона автомобиля, но после обнаружения Т. чудесным образом их нашел. В отношении должника отделом полиции будет проведена проверка по факту ложного доноса, – сообщили в УФССП по Свердловской области.

Автомобиль отправили на хранение в полицию. Если должник не отдаст деньги в установленный срок, Porsche продадут на торгах.

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