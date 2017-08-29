Главврач невьянской поликлиники выписывал своей жене премии на 230 тысяч рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017
Прокуратура Невьянска выявила факт мошенничества со стороны главного врача области "Верх-Нейвинской городской поликлиники" Игоря Качалкова.
С января 2013 по ноябрь 2015 года он выписывал своей жене премии на общую сумму в 230 тысяч рублей. При этом его супруга работает в поликлинике врачом-инфекционистом.
Такие незаконные "выплаты" нанесли ущерб поликлинике.
– Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", – сообщает пресс-служба ведомства.
- Расследование дела еще не завершено, но в июле этого года Качалков уже был признан виновным, но отделался лишь штрафом.
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