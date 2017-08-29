Наверх
В Свердловской области появился новый департамент, который будет следить за работой МФЦ
10:51, сегодня
"Свердловские гаишники – жулики и вредители": блогер Варламов заступился за выделенные полосы в Екатеринбурге
10:27, сегодня
Главврач невьянской поликлиники выписывал своей жене премии на 230 тысяч рублей
10:25, сегодня1
Междугородные автобусы Екатеринбурга вновь провалили проверку ГИБДД
09:58, сегодня
Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки
Свердловские полицейские сожгли полкило наркотиков
09:14, сегодня
На Серовском тракте BMW вылетел с мокрой дороги, погибли двое
09:00, сегодня
В Реже мужчина пропал больше недели назад: дома его ждут беременная жена и дети
08:48, сегодня
Как не потерять 120 000 рублей при использовании материнского капитала на покупку недвижимости?
Уральские школы попали в число лучших по подготовке к ведущим вузам страны
08:45, сегодня
Молодая мать организовала наркопритон в квартире Краснотурьинска
08:30, сегодня
Замгенпрокурора указал Куйвашеву на угрозу экологической катастрофы в Среднеуральске
08:13, сегодня
Актеры сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" приехали в Екатеринбург на встречу с поклонниками сериала
"Так решили горожане": в мэрии Екатеринбурга объяснили, почему перевозчики должны перекрасить автобусы в зеленый цвет
20:23, 29.08.2017
ЦБ РФ назначил временную администрацию в банке "Открытие"
19:37, 29.08.20171
Хор Турецкого даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга
19:32, 29.08.20171
Скидка на матрасы в Екатеринбурге от интернет-магазина Топ-матрас.ру
Судебные приставы снесли незаконный ларек "Овощи-Фрукты" возле ЦПКиО
19:09, 29.08.2017
В Свердловской области дорожники полностью перекроют трассу около Екатеринбурга
18:56, 29.08.20171
Поток мигрантов в Свердловскую область вырос на 20 процентов
18:46, 29.08.20172
Недопуск к общему имуществу повлияет на сроки завершения капитального ремонта
Вылетела с трассы и «зависла» между деревьями: на Ново-Московском тракте произошло необычное ДТП
18:18, 29.08.2017
Режиссер Юрий Грымов попросил Поклонскую облагородить место в Екатеринбурге, где расстреляли семью Романовых
18:09, 29.08.20171
Суд отменил приговор свердловчанке, которая украла иконы и продала их за 1,5 миллиона рублей
18:01, 29.08.20171
Уралтрансбанк совместно с НСПК закончили проект по интеграции национальных платежных систем России и Армении
Администрация свердловского города заплатит 3 миллиона рублей за гибель ребенка, на которого рухнула стена котельной
17:29, 29.08.20173
В Свердловской области пенсионерки вынуждены самостоятельно чинить дороги
16:55, 29.08.20171
На проспекте Космонавтов трамвай протаранил Nissan
16:54, 29.08.20171
Екатеринбург увидят в Германии: немецкие журналисты сняли кино о нашем городе
16:50, 29.08.2017
Свердловских антимонопольщиков возмутило требование администрации о зеленых автобусах
16:42, 29.08.20171
Жительница Екатеринбурга отсудила 340 тысяч за канализационный люк
16:40, 29.08.20171
За онлайн-просмотр губернаторских выборов правительство Свердловской области отдаст 21 миллион рублей
16:10, 29.08.20171
В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу в Пионерском районе
16:04, 29.08.2017
Свердловские санврачи рассказали, как выбрать школьную форму
15:37, 29.08.2017
"Урал" начнет борьбу за Кубок России матчем против ярославского "Шинника"
15:36, 29.08.2017
В Екатеринбурге в последний день лета закроют старейший кинотеатр
15:35, 29.08.2017
"Людям неважно, как избираются главы": Куйвашев о том, чем назначенный мэр лучше избранного
15:07, 29.08.20172
ВТБ24 снизил ставки по кредитам наличными
14:38, 29.08.20171
На Уральском кинофестивале зрителям покажут картины в жанре сферического кино
14:35, 29.08.2017
В Свердловской области выросли цены на бензин и продукты
14:27, 29.08.20171
В десяти детсадах Нижнего Тагила нашли энтеровирусную инфекцию
14:22, 29.08.20171
В Екатеринбурге в городском роддоме появились палаты для пап
14:10, 29.08.20171
Жители Свердловской области стали меньше зарабатывать и тратить
13:54, 29.08.2017
В Свердловской области суд вынес приговор учительнице за гибель шестилетнего ребенка
13:07, 29.08.2017
В центре Екатеринбурга банда избила телеоператора
12:59, 29.08.20172
"Это будет одна из лучших стажировок!" Юлии Липницкой предложили стать спортивным журналистом
12:46, 29.08.2017
В Екатеринбурге будут судить подозреваемого в убийстве сотрудницы "Россельхозбанка" Дарьи Тягуновой
12:15, 29.08.2017
Суд обязал залатать 19-сантиметровые ямы на дорогах Ревды и Дегтярска
12:14, 29.08.2017
В Свердловской области полицейские накрыли гаражный наркопритон
11:45, 29.08.2017
Покупай, торопись: треть акций КРК "Уралец" выставили на продажу за 260 миллионов
11:32, 29.08.2017
Житель Красноуфимска не смог улететь в Турцию из-за долгов по алиментам
10:59, 29.08.2017
Жители ВИЗа смогут поехать по новой трамвайной ветке уже 1 октября 2017 года
10:47, 29.08.2017
В Свердловской области потратят 760 миллионов рублей на обеспечение безопасности детей на дорогах
10:36, 29.08.20171
Жителей Екатеринбурга зовут на всероссийский субботник
09:59, 29.08.20171
"Другой Оркестр" сыграет любимые песни Depeche Mode в Екатеринбурге
09:48, 29.08.2017
В Кировграде двое подростков жестоко избили жителя Березовского
09:27, 29.08.2017
Свердловчанин стал виновником массового ДТП в Башкирии
09:06, 29.08.2017

Главврач невьянской поликлиники выписывал своей жене премии на 230 тысяч рублей

Главврач невьянской поликлиники выписывал своей жене премии на 230 тысяч рублей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Пока он отделался штрафом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Прокуратура Невьянска выявила факт мошенничества со стороны главного врача области "Верх-Нейвинской городской поликлиники" Игоря Качалкова.

С января 2013 по ноябрь 2015 года он выписывал своей жене премии на общую сумму в 230 тысяч рублей. При этом его супруга работает в поликлинике врачом-инфекционистом.

Такие незаконные "выплаты" нанесли ущерб поликлинике.

– Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", – сообщает пресс-служба ведомства.

  • Расследование дела еще не завершено, но в июле этого года Качалков уже был признан виновным, но отделался лишь штрафом.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 30.08.2017, 10:25
Тэги: Криминал, Новости дня, Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Горожанин30 августа 2017, 10:46
За 35 месяцев 230 тыс ?? По 6,5 тыс. в месяц? Что в этом незаконного если врач хорошо работает??!!
0
0
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Взрыв Суд Образование ЖКХ Свердловской области Скандалы Мода Волейбол Розыск В Египте разбился самолет с российскими туристами Личное Гололед Музыка Позитив Строительство Криминал Грипп Екатеринбуржцы в разных странах Дорожные воины Бэби-боксы Хоккей Новости дня Шоу-бизнес Мультимедиа Ловец покемонов Слухи Мистика Кто заработал Высокие технологии ЗАГС Приостановка полетов в Египет Мотоциклы Секс Убийство Ирины Вахрушевой Красота Футбол Отключение света Уралмаш, Эльмаш Истории 9 мая Опрос Погода ИГИЛ Искусство ВУЗ Видео Взятки Самолет Минобороны упал в Якутии Катастрофа Афиша История успеха Мировые новости Расписание Приговор Лошагину Расстрел на Депутатской Парковки Фото Ошибки врачей Недвижимость Свердловской области Отношения Семья Мужчины Здоровье Доска позора Экономика СМИ Пусть говорят Новости России Растения Хэллоуин-2015 Репортаж Убийство в Рахмангулово Еда Снос монастыря на Качканаре Психология ЖКХ Рейтинг Сибирская язва Ту 154 Выставки МЧС Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Религия Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка ДТП Развлечения Животные Грипп в Екатеринбурге Спорт Общественный транспорт Политика Студенты Голодовка в колонии Скандал с Новиковым В Екатеринбурге -40 градусов Коллекторы Интервью Баскетбол Кризис и санкции Дети Самолет Смерть Транспорт Медицина Туризм Знаменитости Происшествия Путин Дело Пьянкова Рецензия Производство ГИБДД Биатлон Недвижимость ЧМ-2018 Военный репортаж Статистика Бизнес История Екатеринбурга Эксклюзив Храм святой Екатерины Горячее Транспортная реформа Жизнь в городе Лайфхак Культура Обрушение крыши на Калинина Корь Горящие авто Дороги Необычное Расстрел Экономия Война ритуальных агентств Ельцин-центр Школа Финансы 9 мая Пожар Конкурсы Тест Дом-2 Крушение самолета под Ростовом Отдых Женщины Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Скорая помощь Деньги Новости Авто Новый год Интернет

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru