Инспекция FIFA проверит готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

Визит начнется в сентябре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Инспекторы Международной федерации футбола (FIFA) проинспектируют Екатеринбург и другие российские города, которые не принимали матчи Кубка конфедераций, но примут чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Инспекционный визит экспертов FIFA начнется 25 сентября и завершится в начале октября. Инспекторы проверят не только готовность стадионов и тренировочных площадок, но и всей необходимой для проведения мундиаля инфраструктуры, сообщает ТАСС.