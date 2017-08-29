Инспекция FIFA проверит готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

Визит начнется в сентябре.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017
Инспекторы Международной федерации футбола (FIFA) проинспектируют Екатеринбург и другие российские города, которые не принимали матчи Кубка конфедераций, но примут чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Инспекционный визит экспертов FIFA начнется 25 сентября и завершится в начале октября. Инспекторы проверят не только готовность стадионов и тренировочных площадок, но и всей необходимой для проведения мундиаля инфраструктуры, сообщает ТАСС.
- Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов, в Екатеринбурге пройдут четыре игры группового этапа турнира. Встречи команд состоятся на Центральном стадионе, который после реконструции получит название "Екатеринбург Арена".