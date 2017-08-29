На Ж/Д вокзале Екатеринбурга открылись пригородные кассы

Они были закрыты с февраля 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В западном крыле железнодорожного вокзала Екатеринбурга открылись пригородные кассы. Сейчас для пассажиров там работает 4 окна.

Ремонт пригородных касс в западном крыле вокзала длился с февраля этого года. На время работ были открыты две дополнительные кассы в восточной арке вокзала, где пассажиры могли быстро приобретать билеты, даже не заходя в здание.

Сейчас временные кассы закрыты. Таким образом, в здании вокзала работают 12 пригородных касс.

Помимо стационарных касс пассажиры могут приобрести билеты на пригородные поезда через терминалы самообслуживания, а также через мобильное приложение "Пригород".

Стоит добавить, что недавно Свердловская железная дорога запустила прямую электричку из центра Екатеринбурга до станции Кузино.

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