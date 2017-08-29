Свердловскому депутату дали взятку за помощь мошеннику

Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017
В Кушве возбудили уголовное дело в отношении депутата Думы городского округа, подозреваемого в коррупции.
В августе 2017 года сотрудники ФСБ установили, что депутат получил взятку несколькими частями. За это он должен был помочь в решении вопросов, связанных с уголовным делом местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере 30-кратной суммы взятки. О размере взятки, полученной депутатом, не сообщается.
- Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления и собирать доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.
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