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Свердловскому депутату дали взятку за помощь мошеннику

Свердловскому депутату дали взятку за помощь мошеннику
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В Кушве возбудили уголовное дело в отношении депутата Думы городского округа, подозреваемого в коррупции.
 
В августе 2017 года сотрудники ФСБ установили, что депутат получил взятку несколькими частями. За это он должен был помочь в решении вопросов, связанных с уголовным делом местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в областном управлении Следственного комитета. 
 
Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере 30-кратной суммы взятки. О размере взятки, полученной депутатом, не сообщается.
  • Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления и собирать доказательства. Расследование уголовного дела продолжается. 

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Маша Шмурыгина, 30.08.2017, 14:25
Тэги: Взятки
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