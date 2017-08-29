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Следственный комитет займется делом проблемного ЖК «Кольцовский» в Екатеринбурге

Следственный комитет займется делом проблемного ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге
16+
Фото: koltsovo-dom.ru
Пайщики жилого комплекса голодали 16 дней, пытаясь привлечь внимание властей к своей проблеме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Делом жилого комплекса "Кольцовский", пайщики которого голодали больше двух недель, займется областной Следственный комитет. 
 
Ведомство организовало доследственную проверку соблюдения прав пайщиков проблемного жилого комплекса, строительство которого остановилось в 2015 году. В итоге десятки людей остались без квартир и вложенных денег. Пайщики дважды объявляли голодовку - в 2016 году и в 2017-м, когда голодовка продлилась 16 дней.

 С учетом широкого общественного резонанса и большой значимости защиты жилищных прав граждан, органами СКР по Свердловской области перед прокуратурой области возбуждено ходатайство об изъятии и передаче вышеуказанного уголовного дела в органы регионального СК России для дальнейшего расследования,  сообщили в Следственном комитете.

Если прокуратура удовлетворит требование следователей, ведомство примет комплекс мер для выяснения всех обстоятельств нарушения прав пайщиков. Также будет установлено конкретное лицо, которое привлекут к уголовной ответственности. 

  • Напомним, работы на площадке "Кольцовского" возобновились 28 августа. Строительство начала компания "Виктория Инвест", инвестором выступила компания Prinzip. Вечером того же дня пайщики прекратили голодовку.

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Маша Шмурыгина, 30.08.2017, 12:39
Тэги: Строительство, Недвижимость
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