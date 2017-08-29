Уральские школы попали в число лучших по подготовке к ведущим вузам страны

От Свердловской области в список попали 12 учебных заведений.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Уральские школы попали в список лучших 200 лучших учебных заведений страны, которые подготавливают наибольшее количество студентов к поступлению в сильнейшие вузы России. По информации газеты "Известия", рейтинг состоит из школ 33 субъектов страны.

Половина из них оказались московскими, от Свердловской области в список вошли 12 заведений, то есть 6% от общего числа. Этот показатель выше чем у Петербурга и Татарстана.

При этом в топ-10 вошел СУНЦ УрФУ, который обучает школьников с 8 по 11 классы. Исследование аналитического агентства "RAEX" показывает, что большая часть студентов для ведущих вузов страны выпускается именно из подобных учебных заведений.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!