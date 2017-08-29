В Екатеринбурге китайский студент снял ролик о том, как пользоваться «Почтой России»

Таким образом он решил рассказать соотечественникам, как отправить посылки в поднебесную.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Студент из Китая Фучжун Хуан снял новое видео, в котором наглядно рассказал и показал, как отправить из Екатеринбурга посылку.

Действие ролика происходит в Главпочтамте, а студент пошагово объясняет, как отправить посылку на его родину.

Все начинается с получения талона, затем необходимо заполнить несколько бланков. В том числе нужно указать информацию о получателе товара в Китае.

По мнению Фучжун Хуана, сотрудники "Почты России" готовы ответить на все вопросы, а уровень обслуживания он оценил как "весьма неплохой".

Это не первое учебное пособие студента в Екатеринбурге. В феврале этого года он записал видео, как оплатить проезд в общественном транспорте.

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