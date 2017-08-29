В Екатеринбурге мужчина выпрыгнул со второго этажа зала суда, услышав приговор

Подсудимого задержал пристав.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Сегодня, 30 августа, из окна второго этажа Кировского районного суда Екатеринбурга на Бажова, 31 "а" выпрыгнул мужчина.

Как пишет Znak.com со ссылкой на источник в полиции, ранее суд приговорил этого мужчину к исправительным работам, от которых он уклонялся. В результате суд постановил заменить наказание на реальное лишение свободы. Пока судья зачитывал решение, мужчина покинул зал заседаний, выпрыгнув из окна.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, один из сотрудников их ведомства в момент инцидента был в другом зале, однако он сумел оперативно отреагировать на случившееся. Выбежав на улицу, пристав задержал беглеца.

Подсудимый был в сознании и не имел видимых повреждений. Сейчас он находится в одной из городских больниц.

В пресс-службе Кировского районного суда обещали прокомментировать инцидент позже.