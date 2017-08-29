Дети смогут отдыхать во время осенних, зимних и весенних каникул.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В Свердловской области детские лагеря будут работать круглый год, сообщает ЕАН.

Власти Свердловской области планируют перевести детские загородные лагеря на круглогодичную работу, чтобы дети могли проходить программы оздоровления во время зимних, осенних и весенних каникул. В этом году на эти программы областной бюджет выделил 150 миллионов рублей.

Кроме этого, в области возвращают к работе заброшенные лагеря. Для этого власти региона привлекают к сотрудничеству предпринимателей.

На встрече с профактивом Свердловской области врио губернатора Евгений Куйвашев сообщил, что в скором времени на круглогодичную работу перейдет загородный оздоровительный лагерь в Каменске-Уральском.

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