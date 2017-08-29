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В Свердловской области появился новый департамент, который будет следить за работой МФЦ

В Свердловской области появился новый департамент, который будет следить за работой МФЦ
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Фото: ru.wikipedia.org
Из-за нового ведомства изменилось название у Минтранса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В Свердловской области появился новый департамент – информатизации и связи. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.

Основные задачи нового департамента – курировать работу ГБУ СО "Оператор электронного правительства" и работу офисов МФЦ. Также ведомство возьмет на себя функции Управления информтехнологий и защиты информации.

– Областной Минтранс, который ранее осуществлял полномочия в сфере информационных технологий и связи, переименовывается в министерство транспорта и дорожного хозяйства, – добавили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

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Игорь Труш, 30.08.2017, 10:51
Тэги: Деньги, Образование
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