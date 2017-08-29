В Свердловской области суд вынес приговор водителю, из-за которого в ДТП погибли женщина и ребенок

Авария произошла в ноябре прошлого года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В Невьянске суд вынес приговор 20-летнему Никите Швецову, из-за которого в ДТП с КамАЗом погибли женщина и двухлетний ребенок.

В ноябре прошлого года Швецов ехал на Suzuki по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в сторону Кировграда. В салоне иномарки находилась его знакомая и трое ее маленьких детей.

– Швецов, не имея водительского удостоверения и достаточных навыков вождения, избрал небезопасную скорость своего автомобиля при движении в повороте, допустил его занос и выезд на полосу встречного движения. После чего произошло столкновение со встречным автомобилем КамАЗ, – сообщили в областной прокуратуре.

Женщина и ее двухлетний ребенок погибли на месте, дети семи и девяти лет получили тяжелые травмы. В отношении Швецова возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц".