В Свердловской области суд вынес приговор водителю, из-за которого в ДТП погибли женщина и ребенок

Авария произошла в ноябре прошлого года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017
В Невьянске суд вынес приговор 20-летнему Никите Швецову, из-за которого в ДТП с КамАЗом погибли женщина и двухлетний ребенок.
В ноябре прошлого года Швецов ехал на Suzuki по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в сторону Кировграда. В салоне иномарки находилась его знакомая и трое ее маленьких детей.
– Швецов, не имея водительского удостоверения и достаточных навыков вождения, избрал небезопасную скорость своего автомобиля при движении в повороте, допустил его занос и выезд на полосу встречного движения. После чего произошло столкновение со встречным автомобилем КамАЗ, – сообщили в областной прокуратуре.
Женщина и ее двухлетний ребенок погибли на месте, дети семи и девяти лет получили тяжелые травмы. В отношении Швецова возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц".
- Суд приговорил Швецова к шести годам исправительной колонии общего режима. Кроме этого, молодому человеку предстоит выплатить два миллиона рублей в качестве моральной компенсации отцу погибшей и отцу ее детей.