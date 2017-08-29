Вице-премьер Виталий Мутко откроет спорткомплекс «Калининец» в Екатеринбурге

Мероприятие состоится 5 сентября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017
В Екатеринбурге обновленный после реконструкции спортивный комплекс "Калининец" откроет вице-премьер Виталий Мутко, сообщает ЕАН.
Открытие комплекса состоится 5 сентября. Ожидается, что в открытии примут участие Виталий Мутко и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. После торжественной церемонии для Мутко проведут экскурсию по административно-бытовому комплексу и стадиону.
"Калининец" станет одной из тренировочных баз во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Напомним, Екатеринбург примет четыре игры группового этапа турнира. Матчи пройдут на Центральном стадионе.
- В начале сентября в Екатеринбург прибудут инспекторы Международной федерации футбола (FIFA). Они проверят готовность города и его инфраструктуры к проведению ЧМ-2018.
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