Второй Уралкинофест бесплатно покажет 11 эксклюзивных фильмов

В этом году площадки будут располагаться по всему городу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Второй Уральский фестиваль российского кино представит свою обширную программу на 20 площадках. Половина из них будет находиться в Екатеринбурге, а оставшиеся в городах Свердловской области. Уралкинофест стартует 2 сентября и продлится до 8-го.

В отличие от других кинофестивалей, Уральский позиционируется именно как зрительский, поэтому вход на все показы будет свободным.

Как попасть:

Билеты на понравившийся фильм можно будет получить за один день до его показа в пресс-центре фестиваля (первый этаж Окружного дома офицеров) и на самих площадках. Также часть билетов будет доступна через интернет бронирование.

На что посмотреть:

В этом году основная программа представлена 11 картинами.

Фильмом, открывающим фестиваль, станет "День до". По сюжету, с самого утра все население планеты озабочено одной новостью: к Земле приближается красная комета. По всем источникам связи было объявлено: конца не избежать. Более того, он случится завтра. Остался один день до…

Фильмом-закрытием станет "Как Витька чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", выигравший главный приз в одной из номинаций на международном кинофестивале в Карловых Варах.

И еще 9 картин, рассказывающих о российской реальности, которые, безусловно, заинтересуют ценителей современного отечественного кинематографа.

Коляда может стать 12-м

Владимир Макеранец – директор Уральского фестиваля российского кино в ходе пресс-коференции рассказал, что изначально планировалось показать 12 картин. В программу также должен был войти фильм "Кроткая", показанный в Каннах. Екатеринбуржцам он стал известен, прежде всего, потому, что главные роли в нем исполнили актеры Коляда-театра, а сам мэтр предстал в нем в образе бомжа.

Однако в настоящий момент у этого фильма отсутствует прокатное удостоверение. Если к моменту начала фестиваля его не появится, то уральские зрители так и не увидят "Кроткую".

Чем удивит

В настоящую виртуальную реальность обещает погрузить зрителей программа VR-фильмов, которая пройдет в одном из залов Ельцин-центра.

– Вы реально оказываетесь в пространствах Байкала, Эльбруса, дореволюционного Эрмитажа, или римского Колизея в момент схватки гладиаторов, – обещают организаторы Уралкинофеста.

10 из 11 фильмов основной программы ни разу не демонстрировались в прокате.

В этом году, в отличие от прошлого, площадки фестиваля будут находиться по всему городу.

Прославленный уральский режиссер Владимир Макеранец отметил, что, по его мнению, отечественное кино с каждым годом прогрессирует.

– Знаете, перед тем как отобрать фильмы на фестиваль, я их отсмотрел великое множество и могу с уверенностью сказать, что наше российское кино становится намного шире и лучше.

О всех самых интересных событиях, а также церемонии открытия и закрытия читайте в репортажах НАШЕЙ.

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