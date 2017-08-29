Второй Уралкинофест бесплатно покажет 11 эксклюзивных фильмов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017
Второй Уральский фестиваль российского кино представит свою обширную программу на 20 площадках. Половина из них будет находиться в Екатеринбурге, а оставшиеся в городах Свердловской области. Уралкинофест стартует 2 сентября и продлится до 8-го.
В отличие от других кинофестивалей, Уральский позиционируется именно как зрительский, поэтому вход на все показы будет свободным.
Как попасть:
Билеты на понравившийся фильм можно будет получить за один день до его показа в пресс-центре фестиваля (первый этаж Окружного дома офицеров) и на самих площадках. Также часть билетов будет доступна через интернет бронирование.
На что посмотреть:
В этом году основная программа представлена 11 картинами.
Фильмом, открывающим фестиваль, станет "День до". По сюжету, с самого утра все население планеты озабочено одной новостью: к Земле приближается красная комета. По всем источникам связи было объявлено: конца не избежать. Более того, он случится завтра. Остался один день до…
Фильмом-закрытием станет "Как Витька чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", выигравший главный приз в одной из номинаций на международном кинофестивале в Карловых Варах.
И еще 9 картин, рассказывающих о российской реальности, которые, безусловно, заинтересуют ценителей современного отечественного кинематографа.
Коляда может стать 12-м
Владимир Макеранец – директор Уральского фестиваля российского кино в ходе пресс-коференции рассказал, что изначально планировалось показать 12 картин. В программу также должен был войти фильм "Кроткая", показанный в Каннах. Екатеринбуржцам он стал известен, прежде всего, потому, что главные роли в нем исполнили актеры Коляда-театра, а сам мэтр предстал в нем в образе бомжа.
Однако в настоящий момент у этого фильма отсутствует прокатное удостоверение. Если к моменту начала фестиваля его не появится, то уральские зрители так и не увидят "Кроткую".
Чем удивит
В настоящую виртуальную реальность обещает погрузить зрителей программа VR-фильмов, которая пройдет в одном из залов Ельцин-центра.
– Вы реально оказываетесь в пространствах Байкала, Эльбруса, дореволюционного Эрмитажа, или римского Колизея в момент схватки гладиаторов, – обещают организаторы Уралкинофеста.
10 из 11 фильмов основной программы ни разу не демонстрировались в прокате.
В этом году, в отличие от прошлого, площадки фестиваля будут находиться по всему городу.
Прославленный уральский режиссер Владимир Макеранец отметил, что, по его мнению, отечественное кино с каждым годом прогрессирует.
– Знаете, перед тем как отобрать фильмы на фестиваль, я их отсмотрел великое множество и могу с уверенностью сказать, что наше российское кино становится намного шире и лучше.
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