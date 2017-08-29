Замгенпрокурора указал Куйвашеву на угрозу экологической катастрофы в Среднеуральске

Система водоотведения города сильно устарела.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв направил Евгению Куйвашеву обращение, в котором указал на недочеты в работе главы региона.

Речь идет о системе водоотведения в Среднеуральске. Ее техническое состояние настолько устарело, что грозит экологической катастрофой в муниципалитете.

– Перечисленные в соответствующем письме факты и обстоятельства установлены в ходе надзорных мероприятий, проведенных по обращению депутата Государственной Думы, – говорится в сообщении Генпрокуратуры по УрФО.

Также письмо в свой адрес получил и прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

Глава ведомства должен проконтролировать процесс по восстановлению прав граждан на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность.

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