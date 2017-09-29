Ночью отели, утром – колледж: Екатеринбург продолжают «минировать»

Без занятий остались и студенты юридической академии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017

Утром 30 сентября, на вахту Уральской юридической академии на улице Комсомольской поступил звонок о минировании. Всех студентов вывели на улицу.

Также проверке подвергся автомобильный колледж на проспекте Ленина. Ночью же волна сообщений о "минировании" прокатилась по ночным заведениям города и отелям, таким как "Park Inn" и "Онегин".

По информации мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, под удар от тревожных сообщений в пятницу днем попали 72 объекта, из них 28 школ и 2 детских сада.

– Город лихорадит, как и любой город, где такая волна. Пока ничего не можем сказать, – заявил мэр Екатеринбурга на своем YouTube канале.

Напомним, что 29 сентября в Екатеринбурге прошла вторая волна сообщений о "минировании".

Начиная с полудня, силовики эвакуировали сотрудников администрации губернатора Свердловской области, правительства региона, министерства строительства, МУГИСО, министерство образования и науки, школ, садиков, колледжей и таких торговых центров как "Гринвич", "МЕГА", "Кит", "Академический" и т.д.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!