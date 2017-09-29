Группа «Чайф» презентовала свою биографию

16+ Фото: Артур Фазлиев / "Наша Газета"

Ее выход приурочили к 32-летию музыкального коллектива. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017 В "Доме печати" состоялась презентация биографической книги группы "Чайф" "Рок-н-ролл – это мы!". Автором саги о становлении группы стал журналист и архивариус свердловского рок-клуба Дмитрий Карасюк. Презентацию биографии приурочили к 32-летию "Чайфа". Все желающие смогли получить автографы музыкантов, которые в итоге расписывались в книге, на гитарах, кепках и старых фотографиях. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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