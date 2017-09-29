Жительница Екатеринбурга отсудила у «Почта Банка» 40 тысяч рублей

Финансовая организация отказывалась закрывать досрочно погашенный кредит.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017

Жительница Екатеринбурга выиграла суд против "Почта Банка" после того, как финансовая организация отказалась возвращать деньги за переплату по кредиту.

Женщина взяла взаймы 350 тысяч рублей на 45 месяцев с условием уплаты 29,9% годовых равными ежемесячными платежами по 13 300 рублей, включающими в себя часть основного долга и сумму процентов.

– Своевременно поступившие от заемщика денежные средства банк распределил иначе, направив в погашение процентов сумму больше, чем предусмотрено договором, а меньшую часть - в погашение основного долга, что привело к необоснованному сохранению размера долга заемщика, влекущему повышение платы за пользование кредитом почти на 10 тысяч рублей, – сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.

Согласно условиям договора, ставка по кредиту должна была снизится на 10%, и женщина погасила долг досрочно.

Банк предоставил услугу "Суперставка", возвратив на счет заемщика разницу между процентными ставками, но сумма возврата, по мнению потребителя, должна была быть больше, и это подтвердили расчеты на официальном кредитном калькуляторе банка.

На досудебную претензию о возврате излишне удержанных сумм банк ответил отказом.

После этого женщина обратилась в Роспортебнадзор, который и довел дело до суда, который взыскал в пользу женщины более 40 тысяч рублей с учетом понесенных убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, штрафа в размере 50% от присужденной суммы.

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