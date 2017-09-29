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Жителям Екатеринбурга советуют жаловаться на некачественную горячую воду

Жителям Екатеринбурга советуют жаловаться на некачественную горячую воду
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Фото: wikipedia.org
Поставщики уже оштрафованы на полтора миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017

Роспотребнадзор Екатеринбурга подвел итоги проверок качества горячей воды за первые 9 месяцев 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.

На санитарно-химические показатели исследовано 3388 проб горячей воды, из них 449 (13,3%) не соответствовали санитарным нормам.

На микробиологические показатели было отобрано 4291 проба, неудовлетворительные результаты были в 35 пробах (0,8%).

Всего же за этот год в отношении поставщиков горячей воды в Екатеринбурге составлено 238 протоколов, наложено 129 штрафов на общую сумму более 1,5 миллиона рублей,

– Ежегодно с началом отопительного сезона в Роспотребнадзоре резко увеличивается количество обращений граждан с жалобами на неудовлетворительное качество горячей воды. Качество подаваемой горячей воды в отопительный сезон напрямую зависит не только от системы водоподготовки и от санитарно-технического состояния распределительных сетей (магистральных, межквартальных и внутридомовых), но и от качества промывки системы отопления перед началом отопительного сезона, – отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напоминают, что если у вас есть претензия к качеству горячей воды, то следует написать письмо вашу управляющую компанию, ТСЖ или ЖК.

  • Если в течение 30 дней с момента подачи заявления меры не приняты и письменный ответ на претензию не получен, то можно с копией письма обратится в территориальные отделы Роспотребнадзора в Екатеринбурге.

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Олег Галимов, 30.09.2017, 12:10
Тэги: ЖКХ, Новости
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