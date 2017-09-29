«Опека превращается в карательный орган»: Ройзман поддержал Юлию Савиновских

У женщины отобрали приемных детей после того, как она удалила себе грудь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выпустил новое видео на своем YouTube канале. Глава городской думы заступился за Юлию Савиновских, у которой отобрали двоих приемных детей, после того как она удалила себе грудь.

– Опека превращается в какой-то карательный орган. У Юли было трое своих детей, и она взяла двух приёмных. Малышей с такой патологией, с которой никогда никто не усыновляет. И она поставила их на ноги. Эти дети вытащили в жизни счастливый лотерейный билет. Когда они пришли ко мне, я понял, что буду заступаться. Когда вышла передача, я был очень рад, что подключилась Оксана Пушкина, что очень много нормальных людей стали за неё заступаться. Конечно, ей надо помогать, – заявил Ройзман.

Напомним, что 27 августа органы опеки отобрали у семьи двух приемных детей, мальчиков, страдающих ДЦП.

Суд поддержал чиновников, сочтя, что для принятия такого решения были веские основания.

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