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«Опека превращается в карательный орган»: Ройзман поддержал Юлию Савиновских

"Опека превращается в карательный орган": Ройзман поддержал Юлию Савиновских
16+
Фото: скриншот эфира "Первого канала"
У женщины отобрали приемных детей после того, как она удалила себе грудь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выпустил новое видео на своем YouTube канале. Глава городской думы заступился за Юлию Савиновских, у которой отобрали двоих приемных детей, после того как она удалила себе грудь.

– Опека превращается в какой-то карательный орган. У Юли было трое своих детей, и она взяла двух приёмных. Малышей с такой патологией, с которой никогда никто не усыновляет. И она поставила их на ноги.

Эти дети вытащили в жизни счастливый лотерейный билет. Когда они пришли ко мне, я понял, что буду заступаться. Когда вышла передача, я был очень рад, что подключилась Оксана Пушкина, что очень много нормальных людей стали за неё заступаться. Конечно, ей надо помогать, – заявил Ройзман.

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Олег Галимов, 30.09.2017, 12:30
Тэги: Новости
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