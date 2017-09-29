Сразу три «Ленты» открылись в Екатеринбурге

Магазины будут работать с 8 до 23 часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017

Накануне сразу три супермаркета "Лента" открылись в разных районах Екатеринбурга.

Первый магазин расположен неподалеку от центра города на улице Кузнечная, 79. Общая площадь супермаркета составляет 1 038 кв.м из которых 614 кв. м занимает торговое пространство. В зале установлено шесть касс.

Второй супермаркет открылся на ЖБИ по адресу ул. Сыромолотова, 31, третья "Лента" открылась на улице 8 марта, 273. Магазины оборудованы восемью кассами и имеют парковку на 60 машин

– Урал – важный для нас регион. Сегодня здесь уже успешно работают 20 наших гипермаркетов, собственный распределительный центр, налажены устойчивые контакты со многими местными производителями, - заявил Генеральный директор "Ленты" Ян Дюннинг.

Все магазины будут работать с 8 до 23 часов.

Жителям Екатеринбурга предложат ассортимент товаров от 5 000 до 6 500 наименований, сформированный с учетом потребностей местного населения.

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