Свердловская полиция завела три уголовных дела на лжеминеров

Силовики подсчитывают ущерб.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту ложных сообщений о "минировании" зданий. Также уголовные дела по 207 статье были возбуждены полицией Березовского и Верхней Пышмы.

– Всего в органы внутренних дел поступило более 150 сигналов криминального характера. Безопасность людей всегда была и остается главным приоритетом в деятельности МВД нашей страны. Поэтому из всех без исключения объектов, дабы не подвергать возможной опасности, пришлось экстренно эвакуировать персонал и посетителей. Тщательным проверкам подверглись служебные помещения и прилегающая территория. К счастью, ничего подозрительного найдено не было. В реальности гражданам угрозы не имелось. Задействовался большой потенциал сил полиции, регионального ФСБ, Росгвардии, МЧС и вспомогательных служб. Точный ущерб еще только предстоит установить силовикам. Все здания и учреждения приступили к обычному режиму работы. Правоохранительные органы, в том числе полицейские из специализированного отдела "К", объединив усилия, предпринимают комплекс мер, направленных на то, чтобы наступила неотвратимость наказания для организаторов и исполнителей криминальной атаки, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.