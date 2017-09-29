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Свердловская полиция завела три уголовных дела на лжеминеров

Свердловская полиция завела три уголовных дела на лжеминеров
16+
Фото: В.Н Горелых
Силовики подсчитывают ущерб.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту ложных сообщений о "минировании" зданий. Также уголовные дела по 207 статье были возбуждены полицией Березовского и Верхней Пышмы.

– Всего в органы внутренних дел поступило более 150 сигналов криминального характера. Безопасность людей всегда была и остается главным приоритетом в деятельности МВД нашей страны. Поэтому из всех без исключения объектов, дабы не подвергать возможной опасности, пришлось экстренно эвакуировать персонал и посетителей. Тщательным проверкам  подверглись служебные помещения и прилегающая территория. К счастью, ничего подозрительного найдено не было. В реальности гражданам угрозы не имелось. Задействовался большой потенциал сил полиции, регионального ФСБ, Росгвардии, МЧС и вспомогательных служб. Точный ущерб еще только предстоит установить силовикам. Все здания и учреждения приступили к обычному режиму работы. Правоохранительные органы, в том числе полицейские из специализированного отдела "К", объединив усилия, предпринимают комплекс мер, направленных на  то, чтобы наступила неотвратимость наказания для организаторов и исполнителей криминальной атаки, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Олег Галимов, 30.09.2017, 16:56
Тэги: Происшествия, Новости
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