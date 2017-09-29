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В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «МЕГА»

В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ "МЕГА"
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Фото: wikipedia.org
Такая же ситуация на железнодорожном вокзале в Нижнем Тагиле.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017

Днем 30 сентября в Екатеринбурге второй раз за последние сутки объявили эвакуацию в ТРЦ "МЕГА". Всех посетителей оповестили об этом по громкой связи. Также появилась информация о подобной ситуации на ж/д вокзале в Нижнем Тагиле.

– В правоохранительные органы поступили сообщения криминального характера. При этом все объекты, о которых сообщалось вчера и сегодня ночью, были проверены полицией, ФСБ и Росгвардией. Никаких запрещенных предметов не обнаружено, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Олег Галимов, 30.09.2017, 14:25
Тэги: Происшествия, Новости
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