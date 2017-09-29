В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «МЕГА»

Такая же ситуация на железнодорожном вокзале в Нижнем Тагиле.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017
Днем 30 сентября в Екатеринбурге второй раз за последние сутки объявили эвакуацию в ТРЦ "МЕГА". Всех посетителей оповестили об этом по громкой связи. Также появилась информация о подобной ситуации на ж/д вокзале в Нижнем Тагиле.
– В правоохранительные органы поступили сообщения криминального характера. При этом все объекты, о которых сообщалось вчера и сегодня ночью, были проверены полицией, ФСБ и Росгвардией. Никаких запрещенных предметов не обнаружено, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
- Напомним, что вчера в Екатеринбурге поступило сообщение о «минировании» сразу 72 объектов.
- Сегодня утром эвакуация прошла в юридической академии и автомобильном колледже.
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