В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «МЕГА»

Такая же ситуация на железнодорожном вокзале в Нижнем Тагиле. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017 Днем 30 сентября в Екатеринбурге второй раз за последние сутки объявили эвакуацию в ТРЦ "МЕГА". Всех посетителей оповестили об этом по громкой связи. Также появилась информация о подобной ситуации на ж/д вокзале в Нижнем Тагиле. – В правоохранительные органы поступили сообщения криминального характера. При этом все объекты, о которых сообщалось вчера и сегодня ночью, были проверены полицией, ФСБ и Росгвардией. Никаких запрещенных предметов не обнаружено, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, что вчера в Екатеринбурге поступило сообщение о «минировании» сразу 72 объектов.

Сегодня утром эвакуация прошла в юридической академии и автомобильном колледже. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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