В уральской колонии открыли салон красоты

16+ Фото: ГУФСИН Свердловской области

Отбывающим наказание женщинам доступны услуги мастера-универсала. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017 В Исправительной колонии №16 Краснотурьинска открылся салон красоты для женщин, сообщает пресс-служба областного ГУФСИН. Теперь Отбывающим наказание женщинам доступны услуги мастера-универсала, который делает не только модные стрижки, укладки, но и красит волосы, мелирует, колорирует их, а также делает косметические и лечебные маски для волос и лица. – Женщины довольны, ведь и в неволе им хочется быть красивыми и женственными. А для того, чтобы эту красоту увидели их близкие и родные, в фотоателье учреждения делают цветные фотографии, коллажи, – сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Также в столовой исправительного учреждения установили электронное меню, благодаря которому женщины узнают о блюдах и рецептах их приготовления.

Для поддержания спортивной формы на территории колонии функционирует спортивный зал. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 30.09.2017, 17:57

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 30.09.2017, 17:57Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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