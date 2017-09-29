В уральской колонии открыли салон красоты

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017
В Исправительной колонии №16 Краснотурьинска открылся салон красоты для женщин, сообщает пресс-служба областного ГУФСИН.
Теперь Отбывающим наказание женщинам доступны услуги мастера-универсала, который делает не только модные стрижки, укладки, но и красит волосы, мелирует, колорирует их, а также делает косметические и лечебные маски для волос и лица.
– Женщины довольны, ведь и в неволе им хочется быть красивыми и женственными. А для того, чтобы эту красоту увидели их близкие и родные, в фотоателье учреждения делают цветные фотографии, коллажи, – сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
- Также в столовой исправительного учреждения установили электронное меню, благодаря которому женщины узнают о блюдах и рецептах их приготовления.
- Для поддержания спортивной формы на территории колонии функционирует спортивный зал.
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