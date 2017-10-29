В Свердловской области мужчину посадили в колонию за пьяное вождение: его поймали во второй раз

В ГИБДД даже не посмотрели на то, что водитель не сам управлял автомобилем, а ехал на буксире.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

В Качканаре водителя отправили в колонию-поселение за то, что его второй раз поймали пьяным за рулем, сообщает 30 октября прокуратура Свердловской области.

Мировой судья Качканарского судебного района на днях вынес приговор местному жителю Олегу Артемову.

– В суде было установлено, что в августе 2017 года Артемов, имея судимость за то, что ранее был пойман в нетрезвом виде за рулем, вновь управлял автомобилем марки Toyota Celica, который буксировался другой машиной на гибкой сцепке и двигался по трассе от поселка Валериановск до Качканара. В районе железнодорожного переезда мужчину задержали сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России "Качканарский", – уточнили в прокуратуре.

При освидетельствовании было выявлено наличие у него спирта 0,554 мг/литр в выдыхаемом воздухе.

Ранее Артемову был выписан штраф за вождение в нетрезвом виде, который заменили на исправительные работы.

Мировой судья по совокупности приговоров назначил качканарцу наказание в виде 10 месяцев колонии-поселения с лишением водительских прав на 3 года.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

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