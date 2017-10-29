«Его не просто били, а пытали»: НАША пообщалась с сестрой мужчины, насмерть избитого в полиции Нижнего Тагила

Погибшего истязали три дня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

В Нижнем Тагиле продолжается расследование уголовного дела против полицейских 17 отдела полиции, обвиняемых в смерти задержанного Станислава Головко. 3 октября мужчина умер в реанимации. НАША пообщалась с сестрой погибшего, являющейся его единственным родственником.

По материалам уголовного дела, трое сотрудников Нижнетагильского отдела полиции № 17 Анатолий Быков, Дмитрий Панов и Егор Ялунин обвиняются в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего", а также в "превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий".

По словам Екатерины Головко, ее брата пытали, чтобы выбить из него нужные показания.

"Его выслеживали, чтобы повесить на него кражу"

Екатерина Головко жила вместе со Станиславом в одной квартире, поэтому довольно близко общалась с братом.

8-летнему сыну Станислава Головко до сих пор не сказали, что его отца нет в живых.

В 1992 году Станислав был осужден по статье "Разбой". Тогда ему было 17 лет. Возможно именно по этой причине он попал в поле зрения оперативников.

– 25-го сентября они приходили в детский сад, куда ходит мой ребенок. Спрашивали про брата, про меня, какая у нас семья, не злоупотребляем ли мы алкоголем. Они целенаправленно его выбрали, им было нужно повесить на него кражу. Они утверждали, что он украл 150 тысяч в торговом центре "Гороскоп", который находится в 20 метрах от нашего дома, – рассказала сетра погибшего. – Пинали дверь ногами, спрашивали: "Где братец?" Разговаривали очень нагло и я даже сомневалась, что это полицейские. У брата был кредит и сначала я решила, что это коллекторы.

– Когда брат пришел домой, я минут 15 на него кричала, спрашивала: "Что произошло"? Он мне ответил: "Я ничего не сделал". И еще сказал, чтобы я им позвонила. Хотел, чтобы с ним разговаривали в моем присутствии, – продолжила она.

"Его не просто били, над ним издевались"

27 сентября Екатерина и Станислав утром вышли из квартиры. Больше сестра живым своего брата не видела.

Станислав Головко отправился в соседний дом к приятелю, где его и задержали полицейские. Дальше для него, по словам Екатерины Головко, начался настоящий ад.

Как следует из копии постановления суда, оказавшейся в распоряжении редакции, в период с 15:00 часов 27 сентября по 16:34 часов 30 сентября Головко получил не меньше 26 ударов в голову и тело "неустановленными предметами".

Как рассказал адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы погибшего, согласно данным судмедэкспертизы, у Головко было сломано 9 ребер.

– Понимаете, его не просто били, его убивали! В данных судмедэкспертизы прописано, что у него был тройной перелом лобной кости, изуродован каждый палец на ноге, все конечности отдавлены. Есть колющие следы. То есть, его не просто били, над ним издевались, его пытали, – считает Екатерина. – Голова была как один сплошной синяк, пальцы на ногах и руках были раздроблены, отбиты все внутренние органы. Понимаете, я не могу спать, постоянно вижу лицо брата, постоянно об этом думаю, как его три дня истязали, причем не где-нибудь, а в полиции!

Пытались давить на свидетелей

Екатерина Головко опасалась, что дело спустят, что называется, "на тормозах", поэтому женщина проводила собственное расследование: общалась с медперсоналом больницы и свидетелями инцидента. По ее словам, до момента заключения под стражу, фигуранты их запугивали.

В частности, оказывалось давление на мужчину, который, вместе с Головко находился в камере 17-го отдела полиции. Он был последним, кто разговаривал с погибшим, а также слышал разговор полицейских.

– Он слышал как полицейские договаривались между собой, что Стаса надо "закрывать", что с такими травмами нечего его выпускать. Говорил это конкретно Панов. Кстати, он является сыном бывшего судьи нашего Дзержинского района. Он фигурирует на всех видеозаписях, которые зачитали в суде, – рассказала сестра Головко.

"Не могу жить, зная, что его истязали"

По словам Екатерины, ей самой писали гадости и угрозы в соцсетях, с фейковых страниц. Женщина считает, что это исходит от коллег задержанных.

– Писали, что я договорюсь и меня расчленят. Но я почему-то страха не ведаю. Я не смогу жить, зная, что его били и истязали, а его ничего не предприняла. Мне многие говорят: "У тебя есть сын, занимайся им". Но я не могу жить в разрез со своей совестью, – еле сдерживая слезы, сказала женщина.

Сейчас Екатерина вынуждена одна воспитывать своего сына и племянника

По словам Екатерины, во время процесса, на котором решался вопрос о заключении фигурантов под стражу, руководство Нижнетагильского отдела полиции № 17 ходатайствовало о том, чтобы оставить полицейских на свободе под подпиской о невыезде. Однако, суд посчитал такую инициативу неправильной и оставил фигурантов под стражей до 7 декабря.

Полицейские свою вину не признают. Ранее они заявляли, что задержанный Головко сам нанес себе такие травмы, якобы находясь под воздействием наркотиков.

Фигурантов проверят и по другим эпизодам

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что сейчас в отношении подозреваемых проводится проверка :