Екатеринбургский театр оперы и балета стал лучшим в стране

Ему присудили национальную премию "Онегин".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

Екатеринбургский театр оперы и балета получил Национальную оперную премию "Онегин", сообщается на официальной странице театра в соцсети.

Церемония вручения премии состоялась 29 октября в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Екатеринбургский театр оперы и балета получил премию в номинации "Театр". По словам директора театра Андрея Шишкина, это беспрецедентное событие в истории учреждения.

– Мы имеем в качестве наград 13 "Золотых Масок" за работу над оперными и балетными спектаклями, но премию национального охвата, оценивающего работу театрального коллектива в целом, получаем впервые, и для нас это большая честь. Это престижно, это признание наших заслуг, свидетельство уважения к труду и таланту тех, кто создает спектакли в нашем театре, тем самым двигая вперед оперное искусство, – сообщил он.

Кроме этого, премию "Онегин" в номинации "Примадонна" получила солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Надежда Бабинцева за исполнение партии Лизы в опере "Пассажирка" и партии иноземной княжны в "Русалке".

Театр также был участвовал в борьбе за премию в номинации "Состав". На победу претендовали исполнители главных партий в "Пассажирке" Наталья Карлова, Надежда Бабинцева, Владимир Чеберяк и Дмитрий Стародубов.

Всего жюри рассмотрело 58 заявок от 28 музыкальных российских театров.

В этом году Екатеринбургский театр оперы и балета отмечает 105-летие.

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