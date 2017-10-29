Екатеринбургский зоопарк проведет День тыквы с участием животных

Праздник состоится 31 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

В Екатеринбургском зоопарке пройдет традиционный День тыквы в честь Хеллоуина, во время которого посетители смогут поближе познакомиться с некоторыми животными.

В честь Дня тыквы в зоопарке пройдет акция, во время которой посетители в карнавальных костюмах получат призы. С 13.00 до 15.00 пройдет мастер-класс по карвингу – вырезанию рожиц из тыквы.

– Помимо карвинга, гостей праздника ждут показательные кормления тыквами обезьян, уголок страхов от театрализованного аттракциона "Дом Страхов" и активности от эпицентра экстремальных развлечений Герои Парк. Самые смелые посетители смогут поближе познакомиться с кивсяками, тропическими тараканами, палочниками, зофобасами и другими нагоняющими ужас представителями зоопарка, – рассказали в зоопарке.

В обычном рационе животных зоопарка нет тыкв, поэтому овощ станет вкусным и полезным лакомством для некоторых животных.

День тыквы пройдет 31 октября с 13.00 до 15.00 в павильоне "Приматы".

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