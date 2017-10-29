Лучший результат в стране: госдолг Свердловской области снизился на 16,6 миллиардов рублей

Сейчас Урал "должен" 55,5 миллиардов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

С начала года государственный долг Свердловской области снизился на 16,6 миллиардов рублей. Как сообщают исследователи агентства "РИА Рейтинг", этот показатель оказался лучшим в стране.

– Самое заметное снижение объема госдолга в абсолютном выражении, как было отмечено выше, показали Свердловская область и Москва – на 16,6 миллиарда рублей и 14,1 миллиарда рублей соответственно. Еще в девяти регионах госдолг сократился на 6-9 миллиардов рублей, – рассказали в агентстве.

Эти одиннадцать регионов обеспечили 73% от общего сокращения суммарного государственного долга субъектов РФ.

По версии исследователей, на 1 октября объем госдолга в Свердловской области – 55,5 миллиардов рублей.

Самый высокий госдолг у Краснодарского края – 142,2 миллиарда. За год он снизился всего на 5,2%.

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