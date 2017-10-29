Грядущая зима в Свердловской области будет холоднее предыдущих

Спасатели региона готовятся к температурам ниже среднемноголетних.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

Областное управление МЧС готовится к очень холодной зиме. По словам замглавы ведомства Максима Пинчугова, в регионе ожидается зима с температурами ниже среднего многолетнего уровня, сообщает Znak.com.

Свердловские спасатели готовятся к чрезвычайным ситуациям, которые могут спровоцировать морозы в грядущую зиму, и спасению людей, в частности, водителей из снежных заторов на дорогах. В регионе подготовлено 44 пунктов обогрева, которые в случае заторов на трассах будут доставляться из пожарных частей в течение часа. Пункты оборудованы оборудованием для оказания медпомощи пострадавшим.

Сейчас к спасению людей на трассах подготовлены более 170 спасателей и 45 единиц спецтехники. За ситуацией на дорогах следят 43 видеокамеры, с помощью которых МЧС отслеживает возникновение заторов.