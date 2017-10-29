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Грядущая зима в Свердловской области будет холоднее предыдущих

Грядущая зима в Свердловской области будет холоднее предыдущих
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Фото: архив НАШЕЙ
Спасатели региона готовятся к температурам ниже среднемноголетних.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

Областное управление МЧС готовится к очень холодной зиме. По словам замглавы ведомства Максима Пинчугова, в регионе ожидается зима с температурами ниже среднего многолетнего уровня, сообщает Znak.com.
 
Свердловские спасатели готовятся к чрезвычайным ситуациям, которые могут спровоцировать морозы в грядущую зиму, и спасению людей, в частности, водителей из снежных заторов на дорогах. В регионе подготовлено 44 пунктов обогрева, которые в случае заторов на трассах будут доставляться из пожарных частей в течение часа. Пункты оборудованы оборудованием для оказания медпомощи пострадавшим. 

Сейчас к спасению людей на трассах подготовлены более 170 спасателей и 45 единиц спецтехники. За ситуацией на дорогах следят 43 видеокамеры, с помощью которых МЧС отслеживает возникновение заторов.

  • В ближайшие дни температура воздуха в Свердловской области будет держаться выше нуля, по ночам столбик термометра будет опускаться до -4. Днем возможен дождь и мокрый снег, из-за чего на дорогах может появиться гололедица.
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Маша Шмурыгина, 30.10.2017, 20:15
Тэги: Погода
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