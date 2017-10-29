Запахло весной: как за один день Екатеринбург превратился в «Грязьбург»

Корреспондент НАШЕЙ прошелся по центру города и запечатлел слякоть и лужи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге резко потеплело, что сразу сказалось на чистоте улиц. Тротуары превратились в сплошные грязные лужи, а на проезжей части скопился мокрый снег.

В самом центре мегаполиса приходится обходить лужи по газону.

Не лучше ситуация и во дворах.

А вот так придется взбираться на пандус мамам с колясками или инвалидам.

Удручающая ситуация и рядом с редакцией "Нашей Газеты"

фото: Олег Галимов / "Наша Газета"