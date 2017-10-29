Запахло весной: как за один день Екатеринбург превратился в «Грязьбург»

Корреспондент НАШЕЙ прошелся по центру города и запечатлел слякоть и лужи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017
С сегодняшнего дня в Екатеринбурге резко потеплело, что сразу сказалось на чистоте улиц. Тротуары превратились в сплошные грязные лужи, а на проезжей части скопился мокрый снег.
В самом центре мегаполиса приходится обходить лужи по газону.
Не лучше ситуация и во дворах.
А вот так придется взбираться на пандус мамам с колясками или инвалидам.
Удручающая ситуация и рядом с редакцией "Нашей Газеты"
фото: Олег Галимов / "Наша Газета"