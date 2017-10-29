Лидер «Уральских пельменей» Андрей Рожков отправится в СИЗО

16+ Фото: Facebook Андрея Рожкова

Он поздравит сотрудников с профессиональным праздником и передаст игрушки, сделанные заключенными для детей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017 Капитан "Уральских пельменей" Андрей Рожков посетит СИЗО-5 в Екатеринбурге, чтобы поздравить сотрудников с профессиональным праздником, сообщает ГУФСИН области. Рожков посетит Следственный изолятор вместе с президентом благотворительного фонда "Верба" Анастасией Овчинниковой. Также там состоится акция передачи детям игрушек, которые были изготовлены осужденными женщинами, отбывающими наказание в отряде хозяйственного обеспечения учреждения. Отмечается, что в отделе кадров СИЗО-5 работает экс-участница "Уральских пельменей" Екатерина, которая сейчас выступает в федеральной команде КВН ФСИН России "Приказ 390". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 30.10.2017, 11:59

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 30.10.2017, 11:59Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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