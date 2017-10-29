На благоустройство Шарташского лесопарка потратят 8 миллионов рублей

Там планируют построить прибрежные зоны отдыха и велодорожки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

"Дирекция лесных парков" объявила конкурс на благоустройство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге. Соответствующий аукцион уже появился на портале Госзакупок. Сумма контракта составит 8 миллионов рублей. Подрядчик планирует создать непрерывную сеть велодорожек и инфраструктуру в индивидуальном стиле парка.

Ширина велодорожки должна быть 3 метра, а ширина тротуара от 1,5 до 3 метров. В парке должны быть пандусы для передвижения инвалидов, парковки для велосипедов и архитектурно-художественное освещение.

Проект благоустройства планируют воплотить в жизнь к 31 марта 2018 года.

Напомним, что в августе этого года на Шарташе прошла первая велопрогулка "Тур де Шарташ", которую возглавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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