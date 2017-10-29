На месте домов в Цыганском поселке Екатеринбурга построят жилой комплекс

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В 10 домах смогут жить 6 тысяч человек. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017 В Екатеринбурге на месте частных домов в Цыганском поселке возведут жилой комплекс площадью 180 "квадратов". Документацию проекта опубликовал свердловский Минстрой. Компания "Земельный ресурс", построившая ЖК "Московский квартал", возведет 10 многоквартирных высотных домов, четыре образовательных объекта, торговый центр и парковку на 2,7 тысячи мест. В жилом комплексе смогут проживать 6 тысяч человек. Публичные слушания по проекту пройдут 14 ноября в ДК "Железнодорожников". В 2017 году в Свердловской области построили более 1 миллиона квадратных метров жилья. Объемы строительства выросли в 38 муниципалитетах.

Ранее в Минстрое рассказали, когда будут сданы проблемные жилые комплексы в Екатеринбурге и Свердловской области. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 30.10.2017, 19:42

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 30.10.2017, 19:42Тэги: Строительство Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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