На месте домов в Цыганском поселке Екатеринбурга построят жилой комплекс

В 10 домах смогут жить 6 тысяч человек.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017
В Екатеринбурге на месте частных домов в Цыганском поселке возведут жилой комплекс площадью 180 "квадратов". Документацию проекта опубликовал свердловский Минстрой.
Компания "Земельный ресурс", построившая ЖК "Московский квартал", возведет 10 многоквартирных высотных домов, четыре образовательных объекта, торговый центр и парковку на 2,7 тысячи мест. В жилом комплексе смогут проживать 6 тысяч человек. Публичные слушания по проекту пройдут 14 ноября в ДК "Железнодорожников".
- В 2017 году в Свердловской области построили более 1 миллиона квадратных метров жилья. Объемы строительства выросли в 38 муниципалитетах.
- Ранее в Минстрое рассказали, когда будут сданы проблемные жилые комплексы в Екатеринбурге и Свердловской области.
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