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«Не хочу стыдиться за режиссера»: уральцы игнорируют скандальный фильм «Матильда»

"Не хочу стыдиться за режиссера": уральцы игнорируют скандальный фильм "Матильда"
16+
Фото: кадр из фильма
НАША поговорила о картине с известными жителями Екатеринбурга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

Несколько дней назад в редакции были уверены – в выходные многие горожане пойдут в кинотеатры смотреть скандальную "Матильду", а затем продолжат обсуждать ленту в социальных сетях. Не случилось ни первого, ни второго. НАША решила пообщаться с известными жителями Екатеринбурга и выяснить, почему они игнорируют новый фильм Алексея Учителя.

Шумиха не впечатлила

Известный уральский драматург Николай Коляда прямо заявил, что никакая шумиха вокруг "Матильды" не способна выдернуть его из плотного рабочего графика.

– Фильм не смотрел и не пойду. У меня нет времени ходить в кино, – отрезал режиссер.

Призера олимпийских игр в Турине Ивана Алыпова, по всей видимости, тоже не заинтриговали скандалы вокруг картины Алексея Учителя.

– Сомневаюсь, что пойду на "Матильду". Мне просто не интересен этот фильм, – ответил лыжник.

"Фильм снят только ради денег"

Депутат Екатеринбургской гордумы не пойдет на "Матильду", даже не смотря на то, что ценит творчество Алексея Учителя.

– Хочу избежать стыда за режиссера, снявшего когда-то "Прогулку", "Дневник его жены" и "Космос как предчувствие" – тонкие фильмы, сделанные умным человеком для таких же. "Матильда" же снята, скорее всего, ради денег, на потребу публике к столетию Октябрьской революции, чтобы показать нам: "Какую страну потеряли! Какого Николая II убили в подвале Ипатьевского дома". Фильм явно монархической направленности, подготавливающий почву для введения монархии в России, – считает Дмитрий Головин.

Многим желание смотреть "Матильду" отбила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая пыталась запретить фильм в стране. В том числе, из-за нее картину не будет смотреть мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

– Шумиха вокруг фильма внесла раскол в общество, "подпитывала" истерию и ненависть, при том, что в "Матильде" нет ничего такого, чтобы мы раньше не знали. Очень верно заметили пользователи социальных сетей – этот человек (судя по всему, Наталья Поклонская – прим. автора) стоит на Красной площади и рассказывает про кощунственный фильм "Матильда", а в то же время в 100 метрах от нее находится Мавзолей, где лежит человек, погубивший всю царскую семью. В итоге идет борьба с какими-то виртуальными врагами, когда рядом есть вполне конкретные виновники, – пояснил свою позицию глава города.

Тем не менее, за два дня проката фильм "Матильда" собрал 69 миллионов рублей.

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Игорь Труш, 30.10.2017, 21:15
Тэги: Искусство, Культура, Эксклюзив
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