По Макаровскому мосту в Екатеринбурге пустят трамваи

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Эксперты проанализировали результаты испытаний моста. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017 Днем 30 октября по Макаровскому мосту пустят трамваи. Первый трамвай № 21 проедет в сторону железнодорожного вокзала, сообщает ЕТВ. Специалисты проанализировали результаты второго испытания моста, который тестировали с помощью груженого песком трамвая , и пришли к выводу, что мост готов к реверсивному движению этого вида транспорта. Это подтвердил глава комитета по строительству Николай Сметанин. Сначала по мосту пройдет пустой трамвай, затем транспорт начнет перевозить пассажиров. Напомним, Макаровский мост испытывали дважды: сначала по нему проезжали 10 груженых самосвалов, затем – трамвай. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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