По Макаровскому мосту в Екатеринбурге пустят трамваи

Эксперты проанализировали результаты испытаний моста.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017
Днем 30 октября по Макаровскому мосту пустят трамваи. Первый трамвай № 21 проедет в сторону железнодорожного вокзала, сообщает ЕТВ.
Специалисты проанализировали результаты второго испытания моста, который тестировали с помощью груженого песком трамвая, и пришли к выводу, что мост готов к реверсивному движению этого вида транспорта. Это подтвердил глава комитета по строительству Николай Сметанин.
Сначала по мосту пройдет пустой трамвай, затем транспорт начнет перевозить пассажиров.
- Напомним, Макаровский мост испытывали дважды: сначала по нему проезжали 10 груженых самосвалов, затем – трамвай.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!