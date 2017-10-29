Приставы забрали у должника погрузчик прямо на трассе под Екатеринбургом

Деньги с продажи спецтехники пойдут на погашение кредита.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017
На трассе под Екатеринбургом судебные приставы арестовали погрузчик у местного должника. Мужчина задолжал банку около 1,2 миллиона рублей под залог фронтального погрузчика Mitsuber, а после того, как не смог погасить кредит, стал скрываться.
– По информации третьих лиц стало известно, что погрузчик сдается в аренду и будет перевезен в ближайшее время в Пермскую область для осуществления работ, - сообщает пресс-служба ФССП.
- В итоге должник был остановлен инспекторами ГИБДД вблизи Дружинино. После этого судебные приставы изъяли погрузчик.
- Mitsuber был эвакуирован и передан на ответственное хранение банку.
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