Приставы забрали у должника погрузчик прямо на трассе под Екатеринбургом

16+ Фото: пресс-служба ФССП Свердловской области

Деньги с продажи спецтехники пойдут на погашение кредита. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017 На трассе под Екатеринбургом судебные приставы арестовали погрузчик у местного должника. Мужчина задолжал банку около 1,2 миллиона рублей под залог фронтального погрузчика Mitsuber, а после того, как не смог погасить кредит, стал скрываться. – По информации третьих лиц стало известно, что погрузчик сдается в аренду и будет перевезен в ближайшее время в Пермскую область для осуществления работ, - сообщает пресс-служба ФССП. В итоге должник был остановлен инспекторами ГИБДД вблизи Дружинино. После этого судебные приставы изъяли погрузчик.

Mitsuber был эвакуирован и передан на ответственное хранение банку. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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