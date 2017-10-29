Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет настоящая зима

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В ближайшие дни в регионе будет стоять теплая погода. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017 Зимняя погода установится на территории Свердловской области не ранее середины ноября. В ближайшие дни в регионе температура воздуха будет подниматься до +7 градусов, ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью столбик термометра опустится до -4, из-за перепадов температур на дорогах возможна гололедица, сообщили в Уральском гидрометцентре. По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, по-настоящему зимняя погода установится не ранее 10 ноября, сообщает Znak.com. Прогноз погоды на неделю с 30 октября по 5 ноября читайте здесь.

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, 30.10.2017, 14:34

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 30.10.2017, 14:34Тэги: Погода Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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