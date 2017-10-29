Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет настоящая зима

В ближайшие дни в регионе будет стоять теплая погода.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017
Зимняя погода установится на территории Свердловской области не ранее середины ноября.
В ближайшие дни в регионе температура воздуха будет подниматься до +7 градусов, ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью столбик термометра опустится до -4, из-за перепадов температур на дорогах возможна гололедица, сообщили в Уральском гидрометцентре.
По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, по-настоящему зимняя погода установится не ранее 10 ноября, сообщает Znak.com.
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