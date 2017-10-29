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Стали известны подробности задержания известного адвоката в Екатеринбурге

Стали известны подробности задержания известного адвоката в Екатеринбурге
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Он обвиняется в вымогательстве взятки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

Следственный комитет Свердловской области опубликовал подробности задержания адвоката Бориса Искандеряна. Как сообщили пресс-службе ведомства, юрист обвиняется в посредничестве при передачи взятки.

По версии следствия, в октябре 2017 года Искандерян требовал от родственников одного из обвиняемых в хранении наркотиков взятку в несколько миллионов рублей. В обмен на деньги адвокат обещал решить вопрос о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности.

– После того, как адвокат получил часть оговоренной суммы, он был задержан сотрудниками ФСБ, проводившими оперативно-розыскное мероприятие, – добавили в СКР.

  • В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
  • Расследование уголовного дела продолжается.

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Олег Галимов, 30.10.2017, 15:19
Тэги: Происшествия, Взятки
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