Стали известны подробности задержания известного адвоката в Екатеринбурге

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Он обвиняется в вымогательстве взятки. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017 Следственный комитет Свердловской области опубликовал подробности задержания адвоката Бориса Искандеряна. Как сообщили пресс-службе ведомства, юрист обвиняется в посредничестве при передачи взятки. По версии следствия, в октябре 2017 года Искандерян требовал от родственников одного из обвиняемых в хранении наркотиков взятку в несколько миллионов рублей. В обмен на деньги адвокат обещал решить вопрос о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности. – После того, как адвокат получил часть оговоренной суммы, он был задержан сотрудниками ФСБ, проводившими оперативно-розыскное мероприятие, – добавили в СКР. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

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