Свердловчанина отправили в колонию за вырубку сосен

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Мужчина проведет в заключении два года из-за 9 спиленных деревьев. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017 В Сысертском районе суд вынес приговор Александру Н., незаконно вырубившему 9 сосен. В начале июня этого года мужчина нелегально вырубил 9 деревьев объемом 16,42 кубометра в Сысертском участковом лесничестве. Ущерб государственному лесному фонду России составил 263 тысячи рублей. Суд признал Александра Н. виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Мужчину приговорили к 2 годам исправительной колонии общего режима. Кроме этого, у лесоруба изъяли бензопилу, которой он рубил деревья. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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