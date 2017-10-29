Свердловчанина отправили в колонию за вырубку сосен

Мужчина проведет в заключении два года из-за 9 спиленных деревьев.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017
В Сысертском районе суд вынес приговор Александру Н., незаконно вырубившему 9 сосен.
В начале июня этого года мужчина нелегально вырубил 9 деревьев объемом 16,42 кубометра в Сысертском участковом лесничестве. Ущерб государственному лесному фонду России составил 263 тысячи рублей.
Суд признал Александра Н. виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Мужчину приговорили к 2 годам исправительной колонии общего режима.
- Кроме этого, у лесоруба изъяли бензопилу, которой он рубил деревья.
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