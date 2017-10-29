«Завершается пуск подстанции»: в администрации Екатеринбурга готовы открыть движение трамваев по Татищева

Здесь планируется запустить маршруты № 2 и № 18.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

Движение трамваев по улице Татищева в Екатеринбурге на понедельник, 30 октября, по-прежнему остается закрытым. Как сообщили в пресс-службе мэрии, все готово, но осталось решить "бумажные вопросы".

– Процедура организации находится в стадии завершения. Открытие было запланировано на третью декаду октября, но задерживается. Прорабатывается вопрос по пуску подстанции, – уточнили в администрации Екатеринбурга.

Откроют движение в октябре или перенесут на ноябрь – остается под вопросом.

Здесь планируется запустить всего два трамвая – 2-го и 18-го маршрутов, причем 18-й пойдет по новой схеме.

– 18-й трамвай поедет от "Площади Коммунаров" напрямую на Татищева, потом повернет на Викулова и далее до трамвайного кольца на Волгоградской. У 2-го маршрута конечная останется прежней: трамвай пойдет до ВИЗа по Татищева и свернет с новых путей на Красноуральскую, – пояснили в мэрии.

Остальные трамваи в сторону ВИЗа по-прежнему будут ходить по ВИЗ-бульвару по старым маршрутам.

Изначально открытие движения трамваев планировалось ко Дню города, 19 августа. Затем сроки постоянно переносились: сначала на вторую половину сентября, потом на начало октября, затем 20-е числа октября.

Дорогу для автомобилистов на Татищева открыли 2 октября. Здесь сделали три полосы в сторону ВИЗа и три – в сторону центра.

Весной мэрия планирует засеять землю между путями на Татищева травой и оформить газоны.

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