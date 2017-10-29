В аэропорту Кольцово появятся новые зимние рейсы

Среди новинок самолеты до Шарджи и на Фукуок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово завершилась подготовка к работе в осенне-зимний период. По результатам проверки вынесено положительное решение – аэропорт готов к зиме сезона 2017/2018, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Теперь в Кольцово все самолеты будут обрабатываться противообледенительными составами, обеспечивающими безопасный взлет. Уборку снега на аэродроме будут обеспечивать 50 единиц техники.

Изменилось и расписание рейсов, самолеты будут летать по 86 направлениям, 46 из которых международные. Теперь добавятся рейсы в Пардубице, остров Фукуок и Шарджу. Новыми для нынешней зимы станут и рейсы в Минск и Барселону.

– Полеты будут выполнять 36 авиакомпаний, в том числе 11 иностранных перевозчиков. Расписание будет действовать до 24 марта 2018 года, – сообщает пресс-служба международного аэропорта.

Также расширится география прямых рейсов в Китай. Екатеринбуржцы смогут без пересадок долететь в Пекин, Шанхай, Харбин, Санью, Чанчунь и Ордос.

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