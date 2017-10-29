В Екатеринбурге «Русский марш» все-таки пройдет на Уралмаше

После него у танка Т-34 состоится митинг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

Активисты проведут "Русский марш" в Екатеринбурге стандартно 4 ноября. Маршрут по улицам Уралмаша согласован с местными властями, сообщили организаторы в соцсетях.

Шествие стартует в полдень от дома № 96 по улице Победы до перекрестка с улицей 40 лет Октября, далее – до улицам Кировградской и Республиканской. Закончится марш у памятника танку Т-34, где в 14.00 состоится митинг.