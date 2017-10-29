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В Екатеринбурге «Русский марш» все-таки пройдет на Уралмаше

В Екатеринбурге "Русский марш" все-таки пройдет на Уралмаше
16+
Фото: архив НАШЕЙ
После него у танка Т-34 состоится митинг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

Активисты проведут "Русский марш" в Екатеринбурге стандартно 4 ноября. Маршрут по улицам Уралмаша согласован с местными властями, сообщили организаторы в соцсетях.
 
Шествие стартует в полдень от дома № 96 по улице Победы до перекрестка с улицей 40 лет Октября, далее – до улицам Кировградской и Республиканской. Закончится марш у памятника танку Т-34, где в 14.00 состоится митинг. 

– Маршрут не из лучших. Но в это тяжелое время для русского движения, РМ может состояться не более чем в 5-7 городах РФ. И Екатеринбург сохраняет за собой статус одного из немногих, на сегодняшний момент, очагов русского национального сопротивления. Этот танк у парка Победы, конечно не крейсер "Аврора", но кто знает, все еще впереди, – пишут организаторы.

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Марина Подкорытова, 30.10.2017, 19:12
Тэги: Жизнь в городе
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