В Екатеринбурге «Русский марш» все-таки пройдет на Уралмаше

После него у танка Т-34 состоится митинг.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017
Активисты проведут "Русский марш" в Екатеринбурге стандартно 4 ноября. Маршрут по улицам Уралмаша согласован с местными властями, сообщили организаторы в соцсетях.
Шествие стартует в полдень от дома № 96 по улице Победы до перекрестка с улицей 40 лет Октября, далее – до улицам Кировградской и Республиканской. Закончится марш у памятника танку Т-34, где в 14.00 состоится митинг.
– Маршрут не из лучших. Но в это тяжелое время для русского движения, РМ может состояться не более чем в 5-7 городах РФ. И Екатеринбург сохраняет за собой статус одного из немногих, на сегодняшний момент, очагов русского национального сопротивления. Этот танк у парка Победы, конечно не крейсер "Аврора", но кто знает, все еще впереди, – пишут организаторы.
- После этого националисты отправятся в центр города к "Черному Тюльпану" на народный сход.
- Напомним, изначально маршрут в мэрии не согласовали.
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