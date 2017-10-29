В Екатеринбурге скончался «дедушка уральского джаза» Николай Баранов

Заслуженному артисту России было 70 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

В Екатеринбурге скончался руководитель джаз оркестра Уральского государственного театра эстрады Николай Баранов. Заслуженному артисту России было 70 лет.

– Ушёл из жизни замечательный человек, джазовый музыкант, пианист, композитор, аранжировщик, педагог, руководитель джаз оркестра Уральского театра эстрады, Заслуженный артист России Николай Сергеевич Баранов. Николай Сергеевич был наставником и добрым другом коллектива "Юниджаз". Практически вся наша концертная программа – блестящие аранжировки Мастера. Именно благодаря Николаю Сергеевичу "Юниджаз" стал ярким и узнаваемым детским джазовым коллективом. Очень, очень жаль…, – написала "ВКонтакте" руководитель детского коллектива "Юниджаз" Лирина Князькова.

фото: Уральский государственный театр эстрады

– Николай Сергеевич был одним из пионеров уральского джаза, и в этом году отметил 60-летие джазовой деятельности. В 1967 году в Свердловске состоялся первый полудпольный джазовый концерт, в котором поучаствовали Николай Баранов, Владимир Пресняков, Олег Рудин, Валерий Чернавин. Позже музыкант был преподавателем, заведующим эстрадно-джазовым отделением музыкального училища имени Чайковского и свыше 20 лет руководил оркестром Уральского Театра эстрады.



Слушателям клуба Николай Сергеевич знаком по великолепным выступлениям в EverJazz его знаменитого биг-бэнда. На этих концертах для многих людей он открыл живое звучание классических композиций джаза и показал невероятную свободу и энергетику этой, лучшей на свете, музыки, - написано в группе джаз-клуба EverJazz