В Екатеринбурге задержали начальника отдела полиции и высокопоставленного адвоката

В МВД не подтверждают факт ареста силовика.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в 6 миллионов рублей ФСБ задержала одного из руководителей отдела полиции №6. Об этом сообщает портал "66.ру". Также сообщается о задержании высокопоставленного адвоката Бориса Искандеряна.

В областном МВД факт задержания своего сотрудника опровергли, но не стали отрицать арест Искандеряна.

– В МВД Свердловской области факт задержания полицейского опровергают. Он не задержан. Накануне у нас был задержан адвокат, это да, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе областного полицейского главка.

Добавим, что на прошлой неделе в Нижнем Тагиле задержали троих полицейских, которые подозреваются в убийстве подозреваемого.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!