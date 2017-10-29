В облсуде рассмотрят апелляцию на приговор экс-главе Верх-Исетского района Александру Бреденко

Ранее его приговорили к трем годам заключения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017
17 августа районный суд признал Александра Бреденко виновным в получении взятки в размере 150 тысяч рублей. Бывшего главу Верх-Исетского района приговорили к трем годам колонии общего режима с лишением права занимать государственные должности в течение трех лет.
Однако защита Бреденко обжаловала приговор.
– В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба защиты на приговор Бреденко, вынесенный Верх-Исетским районным судом города Екатеринбурга. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 21 ноября 2017 года, – рассказали в пресс-службе облсуда.
- В ходе судебного процесса Александр Бреденко не признал свою вину.
- Также из материалов дела пропала аудиозапись, которую сотрудники ФСБ вели в момент задержания Бреденко. Он утверждал, что запись подтверждала его невиновность.
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