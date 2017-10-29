В облсуде рассмотрят апелляцию на приговор экс-главе Верх-Исетского района Александру Бреденко

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Ранее его приговорили к трем годам заключения. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017 17 августа районный суд признал Александра Бреденко виновным в получении взятки в размере 150 тысяч рублей. Бывшего главу Верх-Исетского района приговорили к трем годам колонии общего режима с лишением права занимать государственные должности в течение трех лет. Однако защита Бреденко обжаловала приговор. – В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба защиты на приговор Бреденко, вынесенный Верх-Исетским районным судом города Екатеринбурга. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 21 ноября 2017 года, – рассказали в пресс-службе облсуда. В ходе судебного процесса Александр Бреденко не признал свою вину.

Также из материалов дела пропала аудиозапись, которую сотрудники ФСБ вели в момент задержания Бреденко. Он утверждал, что запись подтверждала его невиновность. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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, 30.10.2017, 18:54

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Евгений Стоянов , 30.10.2017, 18:54Тэги: Суд Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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