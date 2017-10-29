Всю неделю в Екатеринбурге будут идти дожди

При этом температура воздуха днем будет выше нуля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017
Эта рабочая неделя в Екатеринбурге будет больше напоминать весну, нежели последний месяц осени. По данным Гидрометцентра России в уральской столице будут идти дожди, но на улице будет тепло.
В понедельник, 30 октября, днем до +5, ветер южный 2 м/с.
Во вторник, 31 октября, ночью +1, днем +5, ветер юго-западный 3 м/с.
В среду, 1 ноября, ночью под 0, днем +5, ветер южный 5 м/с.
В четверг, 2 ноября, ночью 0, днем +4, ветер юго-западный 3 м/с.
В пятницу, 3 ноября, ночью -3, днем +1, ветер западный 3 м/с.
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