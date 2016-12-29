Нашли крайнего: в Екатеринбурге за упавший на дом башенный кран ответит 40-летний монтажник

Уголовное дело направлено в суд.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016
В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении строителя, которого обвиняют в падении стрелы башенного крана в феврале 2016 года.
Авария произошла поздним вечером 26 февраля. Громоздкая конструкция обрушилась на соседний со строительной площадкой жилой дом, обрушив несколько перекрытий и балконов. Погиб машинист крана — он получил травмы несовместимые с жизнью.
— По данным следствия, 40-летний обвиняемый отвечал за поддержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии. Он ненадлежащим образом осуществил монтаж башенного крана, не проверил его техническое состояние перед работой, — уточнили в СУ СКР по Свердловской области.
- Был нанесен ущерб жильцам дома, на который рухнула конструкция. А также собственнику крана – на сумму более 10 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
- Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.