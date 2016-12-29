Наверх
Нашли крайнего: в Екатеринбурге за упавший на дом башенный кран ответит 40-летний монтажник
20:10, сегодня
Сдавайте билеты: концерта Кинчева в Екатеринбурге не будет из-за перенесенного им инфаркта
19:02, сегодня
Древнерусская тоска: рецензия на фильм «Викинг»
18:45, сегодня
В центре Екатеринбурга прекращает работу кафе здорового питания Freelance Café
18:24, сегодня
Группа компаний «WISDOM» анонсировала новый и уникальный продукт на рынке малоэтажного и загородного строительства
Суд забрал малышку у приемной мамы-фельдшера из Заречного: она будет жить с бабушкой
17:35, сегодня
Соревнования по лепке снеговиков пройдут в новогодние каникулы в Солнечном
16:50, сегодня
В Екатеринбурге и в новогодние каникулы можно будет пожаловаться на плохую очистку дорог
16:17, сегодня
Три фильма, без которых невозможно представить себе Новый год
Администрация установит освещение на памятник Ленину на площади 1905 года
16:00, сегодня
Под Екатеринбургом иномарка врезалась в «Газель» во время обгона фуры
15:45, сегодня
Погибшие в авиакатастрофе ТУ-154 не будут выплачивать кредиты
14:40, сегодня
В Екатеринбурге стартовала большая распродажа товаров для спорта и отдыха
В Екатеринбурге задержали водителя БМВ, который выстрелил в прохожего из-за места на парковке
14:19, сегодня
Стоит ли похмеляться после Нового года: главный совет от главного нарколога России
14:06, сегодня
Тапонарики, книги-шкатулки, ореховый микс: что подарить на Новый год
13:43, сегодня1
Одной башней-долгостроем меньше: в Екатеринбурге сдали небоскреб «Исеть»
13:39, сегодня
Перед Новым годом по центру Екатеринбурга пробежались голые Деды Морозы
13:36, сегодня
Цветы и пятна крови: накануне Нового года в Свердловской области погибла пожилая женщина из-за неработающего лифта
13:15, сегодня
Екатеринбургских застройщиков УФАС заподозрила в сговоре: «Это свидетельствует о признаках их согласованных действий»
12:39, сегодня2
Кто работает за Деда Мороза? Семья из Красноуфимского района получила двух поросят после обращения к Путину
12:11, сегодня
В Екатеринбурге внедорожник врезался в автомобиль Росгвардии
11:46, сегодня
7 простых салатов на Новый год
11:30, сегодня
Скандальный, позитивный и печальный: самые яркие события 2016 года в жизни Екатеринбурга
11:28, сегодня
Пять тысяч бутылок приготовили для магазинов: под Екатеринбургом нашли цех с поддельным алкоголем
11:10, сегодня
5 советов от врача: как не умереть от обжорства в Новогоднюю ночь
09:30, сегодня
Пожилой водитель погиб в массовом ДТП под Екатеринбургом
09:22, сегодня
«Быдло-бандито-самка» из Екатеринбурга получила премию «Чудак года»
09:14, сегодня
Тепло и снежно: погода в новогодние выходные в Екатеринбурге будет приятной
08:46, сегодня
Самолет Дубай – Екатеринбург не смог сесть в Кольцово из-за снежной бури
08:19, сегодня
Сказочные фигуры, световое шоу и пушистые снеговики: в Екатеринбурге открылся ледовый городок
21:01, 29.12.2016
А у вас какая елочка? Пользователи соцсетей выкладывают фотографии своих новогодних елок
20:45, 29.12.20161
Тест «Готовы ли вы к Новому году?»
20:30, 29.12.2016
Крупный торговый центр в Екатеринбурге превратят в сельскохозяйственный рынок
19:48, 29.12.2016
В Екатеринбурге построят 150-метровую «сталинскую высотку»
19:33, 29.12.2016
29 декабря в Екатеринбурге: суд Новикова и огромный приз
19:20, 29.12.2016
В екатеринбургском детсаду нашли кишечную палочку
19:05, 29.12.2016
В Верхней Пышме из-за ненормального жителя пришлось эвакуировать половину дома: полицию напугали надписи на стенах
18:32, 29.12.2016
Два человека скончались от отравления метанолом в Нижнем Тагиле
18:07, 29.12.2016
«Что-то громко хлопнуло»: на заводе в Калиново, производящем взрывчатку, произошел взрыв
16:50, 29.12.2016
В Екатеринбурге закрыли сеть домашних борделей
15:43, 29.12.2016
В Екатеринбурге двое мужчин погибли после того, как выпили антисептический раствор
15:20, 29.12.2016
«Я и сам не знал, что я такой честный»: в Екатеринбурге суд отменил решение о домашнем аресте для Александра Новикова
14:08, 29.12.20164
В Екатеринбурге мужчина погиб под колесами грузового поезда
13:46, 29.12.2016
«Ух ты, мы вышли из Бухты!» Экс-замминистра Свердловской области Михаил Шилиманов обжалует свой арест
13:21, 29.12.2016
Изувеченное тело женщины в колодце: в селе Талицкого района полиция нашла убийц по горячим следам
13:20, 29.12.2016
Екатеринбурженка выиграла сертификат на 40 тысяч рублей на мебель, победив в конкурсе «Нашей Газеты»
13:03, 29.12.2016
Гигантская стройтехника под елкой, девочки из 90-х и гламурные красотки: в Екатеринбурге прошли безумные корпоративы
13:00, 29.12.2016
Большой жилой квартал появится у Каменных палаток в Екатеринбурге
12:56, 29.12.2016
Деньги, путешествия и гаджеты: что хотят получить россияне в подарок на Новый год
12:27, 29.12.2016
В Екатеринбурге десятки жилых домов остались без отопления и горячей воды
12:05, 29.12.2016
Три самых громких скандала с Александром Новиковым
11:48, 29.12.2016
Три иномарки и ВАЗ сгорели в Екатеринбурге и Верхней Пышме этой ночью
11:43, 29.12.2016
В аэропорту Екатеринбурга на несколько часов задерживаются пять рейсов
11:40, 29.12.2016

Нашли крайнего: в Екатеринбурге за упавший на дом башенный кран ответит 40-летний монтажник

Нашли крайнего: в Екатеринбурге за упавший на дом башенный кран ответит 40-летний монтажник
16+
Фото: Антон Тримайлов/Наша газета
Уголовное дело направлено в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении строителя, которого обвиняют в падении стрелы башенного крана в феврале 2016 года.
 
Авария произошла поздним вечером 26 февраля. Громоздкая конструкция обрушилась на соседний со строительной площадкой жилой дом, обрушив несколько перекрытий и балконов. Погиб машинист крана — он получил травмы несовместимые с жизнью.

— По данным следствия, 40-летний обвиняемый отвечал за поддержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии. Он ненадлежащим образом осуществил монтаж башенного крана, не проверил его техническое состояние перед работой, — уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

  • Был нанесен ущерб жильцам дома, на который рухнула конструкция. А также собственнику крана – на сумму более 10 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
  • Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 30.12.2016, 20:10
Тэги: Суд, Происшествия, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Транспорт Новости России ВУЗ Секс Музыка Расстрел Расписание Гололед Семья Животные Политика Самолет Минобороны упал в Якутии Образование История Екатеринбурга Деньги Фото Ту 154 Горящие авто Бизнес Грипп Выставки Религия ДТП Видео ИГИЛ Производство Хэллоуин-2015 Личное В Екатеринбурге -40 градусов Дорожные воины ЧМ-2018 Интервью Военный репортаж Война ритуальных агентств Парковки Мировые новости Еда Психология Скорая помощь МЧС Отношения Слухи Развлечения Криминал Женщины Смерть История успеха Необычное Крушение самолета под Ростовом Студенты Корь Опрос Общественный транспорт Ошибки врачей Искусство Дело Пьянкова Катастрофа Конкурсы ЗАГС Растения Ловец покемонов Грипп в Екатеринбурге Ельцин-центр Авто Коллекторы Спорт Медицина Отдых Туризм Обрушение крыши на Калинина Доска позора Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Приостановка полетов в Египет Бэби-боксы Скандалы Здоровье Новости Афиша Розыск Кто заработал Происшествия Позитив Взрыв Экономия Рейтинг Тест Убийство в Рахмангулово Школа Мужчины Культура Шоу-бизнес Баскетбол Дом-2 Голодовка в колонии Хоккей Дороги Мода Волейбол Интернет Кризис и санкции Приговор Лошагину Недвижимость Горячее Рецензия Суд Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Пожар Биатлон Репортаж Дети Мультимедиа Строительство Пусть говорят Расстрел на Депутатской Отключение света Уралмаш, Эльмаш Скандал с Новиковым Эксклюзив Взятки Знаменитости Красота Сибирская язва Статистика В Египте разбился самолет с российскими туристами Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Путин Новый год СМИ ЖКХ Новости дня Экономика Погода Снос монастыря на Качканаре Храм святой Екатерины Мотоциклы Лайфхак Мистика Футбол Высокие технологии ГИБДД Самолет Жизнь в городе

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru