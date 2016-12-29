5 советов от врача: как не умереть от обжорства в Новогоднюю ночь

Говорят, как Новый год встретишь – так год и проведешь. Если вы не хотите весь год мучиться от дискомфорта в желудке и ощущать себя «бурдюком на ножках», осоловевшим и вялым, учтите несколько советов от врачей, как избежать переедания в новогоднюю ночь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

Наш собеседник – Елена Алексеева, врач-терапевт высшей квалификационной категории, заведующая терапевтическим отделением №3 ГКБ № 40.

– Елена Виленовна, можно подготовить свой организм к чрезмерному количеству еды?

– К сожалению, нельзя. Но все мы понимаем, что советы диетологов в новогоднюю ночь не работают. Поэтому набор веса и переедание в новогодние праздники неизбежно: люди меньше двигаются, больше едят. Принимаем это как данность. Это первый совет – расслабляемся, празднуем, получаем удовольствие, но потом берем себя в руки.

– А если все-таки есть план удержаться в рамках и не набрать лишние килограммы, что бы вы посоветовали?

– Тут никакого секрета нет, вы удивитесь, как все просто. Уменьшить потребление и увеличить затраты. Это золотое правило хорошей фигуры и бодрого самочувствия в любом возрасте. Поменьше есть и побольше гулять, – вот и вся наука, если говорить простым языком. Это совет второй: иногда отползайте от стола.

– Говорят, ожирение – болезнь бедных и нищих. Но ведь горсточкой изысканных трюфелей или куском семги не накормишь гостей и сам сыт не будешь.

– Гостей, наверное, нет. Но, смотрите, почему мы едим картошку, макароны, тазики салатов с майонезом? Это простые, дешевые и калорийные угощения. Но зачем наедаться до состояния, когда уже дышать не можешь? Нормальное количество пищи для человека на один раз – это полчашки или 4 столовых ложки, или тот объем, который помещается в вашей ладошке!

– В ладошке?!

– Да! Шесть-семь раз в день. И есть надо из блюдца. Тогда переесть будет сложно. Попробуйте ради интереса.

– Это совет третий? Ешьте понемногу, но часто?

– Совет третий: ешьте из блюдец. Тогда вам будет казаться, что на тарелке просто горы еды и не будет психологического дискомфорта.

– А совет четвертый?

– Сейчас подойдет и к четвертому совету. Итак, представим наш новогодний стол. Салаты, заправленные маслом, майонезом, колбасы, сыры, мясо, рыба, пельмени, шоколад, пироги... То есть продукты, содержащие в себе много жиров. Жиры обладают приятным вкусом, поэтому их можно съесть много незаметно для себя. Жиры замедляют работу желудка и кишечника и, таким образом, продляют время нахождения пищи в желудке. Когда слишком большое количество пищи длительное время находится в желудке, – и возникает чувство дискомфорта.

– Не отказываться же от мяса и салатов?

– Не отказываемся, но готовим чуть по-другому, чем привыкли. Не заливаем салаты и винегреты маслом, пусть даже и растительным, а СБРЫЗГИВАЕМ. Не заправляем салаты майонезом, а УКРАШАЕМ. Заменяем майонез сметаной или кефиром. Снимаем кожицу с курицы. Не жарим мясо, а ЗАПЕКАЕМ. Это четвертый совет.

– Наверняка у вас и для жиров есть нормы потребления, которые можно представить наглядно?

– Норма потребления жиров в день – это всего одна ложка майонеза. Ну, или две сосиски, если хотите. И больше ничего – ни сливок с кофе, ни сыра, ни колбасы. Если представлять себе эти «весы», на одной чаше которых майонез, а на другой – сливки и сыр, то уже легче – пусть не отказаться, но ограничить свое обжорство.

– Однако у жиров есть и положительный момент: они уменьшают скорость всасывания алкоголя

– Правильно. А отсюда вывод: чем больше жирной пищи, тем больше человек выпьет. Кстати, напитки, содержащие газ (шампанское, коктейли с газированной водой), ускоряют деятельность желудка и приводят к тому, что алкоголь быстрее поступает в кровь. Вот почему эти напитки быстро вызывают чувство опьянения. Если вы будете есть или хотя бы немного закусывать, когда пьете газированные напитки, то замедлите их опьяняющий эффект. Это пятый совет.

– И все-таки трудно удержаться от «праздника живота» в новогоднюю ночь. Все вокруг пьют, едят, радуются.

– Радоваться – это правильно. Но не заставляйте есть или пить того, кто решил, что ему уже достаточно. В то же самое время не ешьте и не пейте только потому, что все вокруг вас делают это.

– Возможно, это хорошая мысль – немного изменить пословицу: Пусть 1 января будет таким, каким вы бы хотели, чтобы был наступающий год. Спасибо, Елена, вам за советы.

– С наступающим всех Новым годом!