5 советов от врача: как не умереть от обжорства в Новогоднюю ночь

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016
Наш собеседник – Елена Алексеева, врач-терапевт высшей квалификационной категории, заведующая терапевтическим отделением №3 ГКБ № 40.
– Елена Виленовна, можно подготовить свой организм к чрезмерному количеству еды?
– К сожалению, нельзя. Но все мы понимаем, что советы диетологов в новогоднюю ночь не работают. Поэтому набор веса и переедание в новогодние праздники неизбежно: люди меньше двигаются, больше едят. Принимаем это как данность. Это первый совет – расслабляемся, празднуем, получаем удовольствие, но потом берем себя в руки.
– А если все-таки есть план удержаться в рамках и не набрать лишние килограммы, что бы вы посоветовали?
– Тут никакого секрета нет, вы удивитесь, как все просто. Уменьшить потребление и увеличить затраты. Это золотое правило хорошей фигуры и бодрого самочувствия в любом возрасте. Поменьше есть и побольше гулять, – вот и вся наука, если говорить простым языком. Это совет второй: иногда отползайте от стола.
– Говорят, ожирение – болезнь бедных и нищих. Но ведь горсточкой изысканных трюфелей или куском семги не накормишь гостей и сам сыт не будешь.
– Гостей, наверное, нет. Но, смотрите, почему мы едим картошку, макароны, тазики салатов с майонезом? Это простые, дешевые и калорийные угощения. Но зачем наедаться до состояния, когда уже дышать не можешь? Нормальное количество пищи для человека на один раз – это полчашки или 4 столовых ложки, или тот объем, который помещается в вашей ладошке!
– В ладошке?!
– Да! Шесть-семь раз в день. И есть надо из блюдца. Тогда переесть будет сложно. Попробуйте ради интереса.
– Это совет третий? Ешьте понемногу, но часто?
– Совет третий: ешьте из блюдец. Тогда вам будет казаться, что на тарелке просто горы еды и не будет психологического дискомфорта.
– А совет четвертый?
– Сейчас подойдет и к четвертому совету. Итак, представим наш новогодний стол. Салаты, заправленные маслом, майонезом, колбасы, сыры, мясо, рыба, пельмени, шоколад, пироги... То есть продукты, содержащие в себе много жиров. Жиры обладают приятным вкусом, поэтому их можно съесть много незаметно для себя. Жиры замедляют работу желудка и кишечника и, таким образом, продляют время нахождения пищи в желудке. Когда слишком большое количество пищи длительное время находится в желудке, – и возникает чувство дискомфорта.
– Не отказываться же от мяса и салатов?
– Не отказываемся, но готовим чуть по-другому, чем привыкли. Не заливаем салаты и винегреты маслом, пусть даже и растительным, а СБРЫЗГИВАЕМ. Не заправляем салаты майонезом, а УКРАШАЕМ. Заменяем майонез сметаной или кефиром. Снимаем кожицу с курицы. Не жарим мясо, а ЗАПЕКАЕМ. Это четвертый совет.
– Наверняка у вас и для жиров есть нормы потребления, которые можно представить наглядно?
– Норма потребления жиров в день – это всего одна ложка майонеза. Ну, или две сосиски, если хотите. И больше ничего – ни сливок с кофе, ни сыра, ни колбасы. Если представлять себе эти «весы», на одной чаше которых майонез, а на другой – сливки и сыр, то уже легче – пусть не отказаться, но ограничить свое обжорство.
– Однако у жиров есть и положительный момент: они уменьшают скорость всасывания алкоголя
– Правильно. А отсюда вывод: чем больше жирной пищи, тем больше человек выпьет. Кстати, напитки, содержащие газ (шампанское, коктейли с газированной водой), ускоряют деятельность желудка и приводят к тому, что алкоголь быстрее поступает в кровь. Вот почему эти напитки быстро вызывают чувство опьянения. Если вы будете есть или хотя бы немного закусывать, когда пьете газированные напитки, то замедлите их опьяняющий эффект. Это пятый совет.
– И все-таки трудно удержаться от «праздника живота» в новогоднюю ночь. Все вокруг пьют, едят, радуются.
– Радоваться – это правильно. Но не заставляйте есть или пить того, кто решил, что ему уже достаточно. В то же самое время не ешьте и не пейте только потому, что все вокруг вас делают это.
– Возможно, это хорошая мысль – немного изменить пословицу: Пусть 1 января будет таким, каким вы бы хотели, чтобы был наступающий год. Спасибо, Елена, вам за советы.
– С наступающим всех Новым годом!