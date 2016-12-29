«Быдло-бандито-самка» из Екатеринбурга получила премию «Чудак года»

За присуждение антипремии екатеринбурженке проголосовали почти 500 человек.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016
Отечественный сайт «Чрезвычайные происшествия» 29 декабря подвел итоги голосования, в ходе которого пользователи выбирали претендентов на антипремию «Чудак года» на букву «М».
Безоговорочную «победу» одержала «быдло-бандито-самка» из Екатеринбурга - ролик с ней набрал 494 голоса. Видео, на котором фигурирует девушка-водитель «Мерседеса», снял екатеринбуржец Денис Кораблев. На записи видно, как женщина заблокировала своим автомобилем въезд на парковку. Возмущенная леди выбежала из машины и начала угрожать водителю, обильно используя нецензурную речь.
При этом «быдло-бандито-самка» регулярно напоминала водителю, что она «девушка» и у нее в машине ребенок. Женщина яростно требовала от мужчины отъехать, в противном случае угрожала сжечь его вместе с машиной.
- Позже выяснилось, что агрессивная автоледи - 33-летняя Марина Камбаратова, дочь депутата из Кушвы Александра Камбаратова и подруга Виктории Лопыревой, экс-жены игрока ФК «Урал» Федора Смолова.
- Свердловская прокуратура заинтересовалась этим инцидентом. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков пообещал провести проверку дорожного конфликта.
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