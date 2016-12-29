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«Быдло-бандито-самка» из Екатеринбурга получила премию «Чудак года»

«Быдло-бандито-самка» из Екатеринбурга получила премию «Чудак года»
16+
Фото: из личного архива Марины Камбаратовой
За присуждение антипремии екатеринбурженке проголосовали почти 500 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

Отечественный сайт «Чрезвычайные происшествия» 29 декабря подвел итоги голосования, в ходе которого пользователи выбирали претендентов на антипремию «Чудак года» на букву «М».
 
Безоговорочную «победу» одержала «быдло-бандито-самка» из Екатеринбурга - ролик с ней набрал 494 голоса. Видео, на котором фигурирует девушка-водитель «Мерседеса», снял екатеринбуржец Денис Кораблев. На записи видно, как женщина заблокировала своим автомобилем въезд на парковку. Возмущенная леди выбежала из машины и начала угрожать водителю, обильно используя нецензурную речь.
 
 
При этом «быдло-бандито-самка» регулярно напоминала водителю, что она «девушка» и у нее в машине ребенок. Женщина яростно требовала от мужчины отъехать, в противном случае угрожала сжечь его вместе с машиной. 
  • Позже выяснилось, что агрессивная автоледи - 33-летняя Марина Камбаратова, дочь депутата из Кушвы Александра Камбаратова и подруга Виктории Лопыревой, экс-жены игрока ФК «Урал» Федора Смолова.
  • Свердловская прокуратура заинтересовалась этим инцидентом. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков пообещал провести проверку дорожного конфликта.  

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Маша Шмурыгина, 30.12.2016, 09:14
Тэги: Скандалы
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